やぎ座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
昼夜の区切りがなくなりやすいのが、やぎ座さん。
もともと苦行好きなため、ハードな状況になればなるほど、覚醒するような一面があります。やるべきことが終わるまでは、たとえ夜でも自分の時間はないと考えがち。
【よくある症状】
夜になったらやろうと思っていたことを持ち越しやすいでしょう。
仕事が終わらない、誰かにつかまるなどイレギュラーなことが起こって、心積もりが狂いやすいのです。私用を入れたら、他がキツキツになることも多そう。
【やぎ座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：余白
2：区切り
3：一人時間
そろそろ、真実に向き合う段階です。
やぎ座さんは、自分の力を買い被っているのです。頑張れば、これくらいはやれるはずだという初期設定が高過ぎます。平日の夜を予備タイムと考えると、グッとラクになるはず。
【処方箋】
・スカスカ主義で
公私ともに誘いが多く、気付くと過密なスケジュールになってしまいやすいでしょう。
でも、もともと抱えているものが多いため、ひょんなことで何かが狂うと、総崩れになるリスクが高いはず。そこで、アポイントメントは夜に入れないように調整をかけていくといいでしょう。絶対に外せない予定だけ、週に最大2日までと決めておくと、融通が利くようになります。
今は、空っぽでも、なんだかんだでいろいろ埋まっていくはず。
・門限を作る
この時間までには、必ず、家に帰るとマイルールを設定して。
仮に、それが終電でもいいのです。オフィシャルとプライベートを心理的に分けることで、ゆとりが取り戻せるはず。
また、寝る前に1人になれる時間をつくるのもよい考え。ぼんやりと過ごす、または、本当にやりたかったことをやることでリセットがかかって、明日への英気が湧いてきます。
夜の社交は、年長者メインで。不思議と打ち解けやすく、バックアップをもらえるでしょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
