いて座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
夜をどう過ごすかで、人生の行方が変わっていく。
そんなイメージを持っていそう。例えば、受験勉強、あるいは、第二の人生など、人が見ていない時間にコツコツと努力を重ねた人だけが歩ける道があると知っているのです。
【よくある症状】
頑張れば報われると分かっているのに、頑張れないでしょう。
何かをしなくてはいけないと思いながらも、ぼんやりと時間を溶かしてしまいやすいはず。好きなこと、楽しいことでいっぱいにするところから始めて。
【いて座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：夜遊び
2：デジタルデトックス
3：ミニチャレンジ
やるからには、本気で取り組まないといけないから、なかなか始められないはず。
「やりたいことって何？」的な迷路にハマっている人も。そこで、まず、遊びましょう。自由気ままに過ごすことで、心を開放するのです。
【処方箋】
・難しく考えない
その日の気分を大事にしましょう。
「今日は、パーッと発散したい」ならば、スポーツやカラオケなど、アクティブに過ごし、「家にこもりたい」ならば、いろいろ買い込んでゴロゴロするのです。自由過ぎる、自堕落過ぎる感じで問題ありません。
いて座さんは、野性味豊か。飼い慣らそうとしても、無理です。今、何をしたいのかを明確にして、それを実現させていくクセをまず、つけましょう。
夜遊びも、楽しいなら朝帰りコースでいいのです。
・脱・文明の利器
やりたいことは、だいたいやったと感じたり、毎日、何もしないで時間だけが過ぎていくと思い始めたりしたら、夜のデジタルデトックスをしてみましょう。
90分だけ触らない、そんな試みをすることで、退屈しのぎのアイデアが湧いてくるでしょう。凝った料理を作る、頭にある計画を紙にまとめるなど、アナログな暮らしを楽しんで。それが、次のステップになっていくはず。
また、ナイトハイクなど、夜にしかできないレジャーも元気のモトに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって夜とは、「フリータイム」です。
夜をどう過ごすかで、人生の行方が変わっていく。
そんなイメージを持っていそう。例えば、受験勉強、あるいは、第二の人生など、人が見ていない時間にコツコツと努力を重ねた人だけが歩ける道があると知っているのです。
頑張れば報われると分かっているのに、頑張れないでしょう。
何かをしなくてはいけないと思いながらも、ぼんやりと時間を溶かしてしまいやすいはず。好きなこと、楽しいことでいっぱいにするところから始めて。
【いて座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：夜遊び
2：デジタルデトックス
3：ミニチャレンジ
やるからには、本気で取り組まないといけないから、なかなか始められないはず。
「やりたいことって何？」的な迷路にハマっている人も。そこで、まず、遊びましょう。自由気ままに過ごすことで、心を開放するのです。
【処方箋】
・難しく考えない
その日の気分を大事にしましょう。
「今日は、パーッと発散したい」ならば、スポーツやカラオケなど、アクティブに過ごし、「家にこもりたい」ならば、いろいろ買い込んでゴロゴロするのです。自由過ぎる、自堕落過ぎる感じで問題ありません。
いて座さんは、野性味豊か。飼い慣らそうとしても、無理です。今、何をしたいのかを明確にして、それを実現させていくクセをまず、つけましょう。
夜遊びも、楽しいなら朝帰りコースでいいのです。
・脱・文明の利器
やりたいことは、だいたいやったと感じたり、毎日、何もしないで時間だけが過ぎていくと思い始めたりしたら、夜のデジタルデトックスをしてみましょう。
90分だけ触らない、そんな試みをすることで、退屈しのぎのアイデアが湧いてくるでしょう。凝った料理を作る、頭にある計画を紙にまとめるなど、アナログな暮らしを楽しんで。それが、次のステップになっていくはず。
また、ナイトハイクなど、夜にしかできないレジャーも元気のモトに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)