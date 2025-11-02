さそり座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
夜が巡ってくると、ホッとするでしょう。
今日1日を乗り切った、よく頑張った、あとは、好きなことをして過ごせばいいと。やっと自分に戻れて、好きなだけリラックスして過ごせるのです。あなたは、夜の住人です。
【よくある症状】
ハメを外し過ぎて日々の暮らしに支障が出やすいようです。
夜に始めたことが楽し過ぎて、勤務中上の空になる、集中できない的なことが起こりやすいはず。推し活、配信者への関心が高まる分、自分をないがしろにしそう。
【さそり座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：ライフワーク
2：早めのセルフケア
3：ソロ活動
昼と夜のバランスが崩れやすいでしょう。
頭では逆だと分かっているのですが、生理的に夜の時間が活動しやすいのです。思い切って、夜型に振り切ってしまうのも手。本業が日中のままなら、夜更かし対策をしっかりと。
【処方箋】
・夜の始まりにノルマをこなす
夜は、あなたの味方。
そこで、入浴や食事など生きていくために必要なプロセスは早めの時間に済ませましょう。「お風呂は寝る前に」「食事はちゃんと作る」的にこだわると、単なる作業が意味を持ち過ぎるのです。眠いのにお風呂に入っていないから眠れないとか、もうキャンセルでいいか的に極端な感じになっていきます。普段の夕食もワンディッシュや外食で済ませると割り切って。
ほら、これだけで、だいぶプレッシャーが消えるのでは？
・深夜は心のままに
やるべきことを先に済ませると、あなたはまっさらな自由時間が残るでしょう。
趣味や創作、お楽しみに没頭するのがオススメです。テーマを決めて、「お手入れナイト」とか、「夜遊びデー」など無心になって取り組める状況をつくりましょう。
夜の行きつけをみつけるのも、幸福度を高めます。知り合いが集まるお店、クラブ、スナックなど、お酒が飲めなくてもムードを楽しみに足を運んでみて。そこでの出会いが、未来を変えることも。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
