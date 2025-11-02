睡眠時無呼吸症候群の治療には「CPAC（シーパップ）」などさまざまな方法がある/no_limit_pictures/E+/Getty Images

（CNN）自身のいびきがひどいのは分かっていても検査を受けるほどの緊急性を感じていないかもしれない。あるいは、睡眠時無呼吸症候群の治療で、寝ている間に鼻にマスクをつけて空気をおくるCPAP療法を勧められたものの面倒だと感じているかもしれない。

だが、新たな研究によると、閉塞（へいそく）性睡眠時無呼吸症候群を軽視すべきではなく、将来的に認知症やアルツハイマー病のリスクに影響を与える可能性があるという。

今回の研究では、中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、脳内の新たな微小出血のリスクを高めることが示された。

「脳の微小出血は、加齢した脳によく見られる所見だ」と、米ミネソタ州ロチェスターにあるメイヨークリニックの神経学教授ジョナサン・グラフラドフォード氏は説明する。同氏は今回の研究に関与していない。

グラフラドフォード氏によれば、微小出血は加齢とともに増え、微小出血がある人は脳卒中の将来的なリスクがわずかに高く、認知機能の低下も速いという。「微小出血を増やす要因はすべて、脳の老化に関連している」

睡眠時無呼吸の治療を怠らないために

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、軟部組織が弱ったり、重くなったり、緩んだりすることで気道をふさぎ、睡眠中に呼吸が妨げられる状態。これは、脳がときどき呼吸の指令を怠る中枢性睡眠時無呼吸症候群とは異なる。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療には、CPAPなどの機械による持続的な呼吸の補助や手術などがある。

今回の研究は確固とした方法論に基づいており、臨床医には睡眠時無呼吸症候群の検査を促し、患者には治療の重要性を強調するものだという。米マサチューセッツ総合病院の遺伝学・加齢研究部門の責任者で、ハーバード大学の神経学教授、ルディ・タンジ氏が指摘した。同氏は今回の研究に関与していない。

タンジ氏は、睡眠時無呼吸症候群を無視せずに対策を講じるよう訴える。「出血のリスクだけでなく、将来的なアルツハイマー病のリスクも高まる」

タンジ氏は、閉塞性睡眠時無呼吸症を放置することは二重の打撃になると指摘する。睡眠中に呼吸が妨げられると質の高い睡眠を十分に取るのが難しくなるが、睡眠不足は脳の老化と関連している。さらにその結果生じる可能性のある微小出血が将来的に認知症のリスクを高める恐れがある。

今回の研究は、学術誌「JAMAネットワーク・オープン」に掲載された観察研究。閉塞性睡眠時無呼吸症と脳内の微小出血の関連を示すものの、一方が他方を確実に引き起こすとは断定できない。睡眠時無呼吸症候群を治療することで微小出血を防げるかどうかは、今後の研究で検証する必要がある。

サインを見逃さないために

タンジ氏によると、大きないびきを頻繁に繰り返すことが代表的な兆候だという。睡眠中に呼吸が止まったり、息切れしたりすることに気づいたら、睡眠時無呼吸症候群の可能性がある。

日中の不調も重要な手がかりとなる。眠気や集中力の低下、イライラ、空腹感の増加は、質の良い睡眠が取れていない兆候であり、検査を受けるべきタイミングかもしれない。

寝汗も睡眠時無呼吸症候群の兆候である可能性がある。研究によると、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者の約30%が寝汗を訴えているという。

夜間に2回以上目が覚める、歯ぎしりをする、朝起きたときに頭痛がある――。こうした兆候も問題を示している可能性がある。