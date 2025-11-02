(一番右)BCディスタフ・アリスヴェリテとK.フレイ騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

　昨年は4着と好走したアリスヴェリテだったが、今年は見せ場を作ることが出来なかった。レース前半からから行きっぷりが今ひとつ。キックバックの影響もあったのか、徐々にポジションを悪くしまい、勝負どころではかなり後方に置かれてしまった。余力は残っておらず10着に敗れた。

10着　アリスヴェリテ
K.フレイ騎手
「キックバックが激しかったです。それでもよく走ってくれました。去年のようなレースをしたいなとは思ったのですが、最後の脚を無くしてしまいました」

中竹和也調教師
「去年よりは出来がいいかなと思ったのですが、スタートしてから反応が悪く、位置取りも悪くなりました。ジョッキーも促してくれたのですが…今回は前半の動きがモタモタしていました。ここまでの過程は去年よりかなりいい感じで来たかなと思ったのですが、その辺りが何だったのかはわからないです」

　レース結果、詳細は下記のとおり。

　現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）は、J.アルバラード騎乗のスキュラ（牝5・W.モット）が後続を突き放して圧勝。勝ちタイムは1:48.07（良）。

　2着にはナイトロジェン（牝3・M.キャシー）、3着にはレガールド（牝4・D.ベックマン）が入った。日本馬、K.フレイ騎乗のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）は10着敗退となっている。

【レース動画】アリスヴェリテは10着…ブリーダーズカップディスタフ
見せ場を作ることは出来ず…
BCディスタフ・スキュラとJ.アルバラード騎手 (C)Breeders' Cup / Eclipse Sportswire

　昨年4着で2年連続の挑戦となったアリスヴェリテは見せ場なく10着に敗れた。レース前半は中団のインに収まっていたが、中々進んでいかずに徐々にポジションを悪くしていった。勝負どころではほぼ最後方まで下がってしまい、そのまま流れ込むように後方で入線。このレースで引退となる予定で、ラストランを飾ることは出来なかった。勝利したの地元アメリカのスキュラ。

【全着順】
1着　スキュラ
2着　ナイトロジェン
3着　レガールド
4着　クリコ
5着　ドースヴェイダー
6着　ガンソング
7着　サラワクリム
8着　ドライパウダー
9着　マジェスティックウップス
10着　アリスヴェリテ・日
11着　サイズミックビューティー
競走中止　ジンジン
出走取消　スコティッシュラッシー