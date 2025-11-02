「ちはやふる」で話題・嵐莉菜、親子でのリトル・マーメイドコスプレに反響「再現度高すぎる」「別人級」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の嵐莉菜が10月31日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの仮装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優、白髪×顔面紫の本格コスプレ
嵐は「Happy Halloween」とコメントし、ディズニー映画「リトル・マーメイド」のキャラクター、海の魔女のアースラに変身した姿を披露。白いかつらをかぶり、腰に緑に輝く装飾のついた黒のドレスを着て、メイクやポーズまで完璧に再現している。アースラは「私の大好きなヴィランズの一人」と明かした。また「母はアリエルでした」と母親の仮装写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「再現度高すぎる」「別人級」「親子でマーメイドって最高」「作品への愛が伝わる」「仲良しすぎてほっこりした」「気品が溢れている」「美しすぎて息をのんだ」といったコメントが寄せられている。嵐は、2025年7月期の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」に出演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
