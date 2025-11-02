ホンダの「“2階建て”軽バン!?」がスゴい！ 全長3.4m級「ちいさなボディ」で「4人」寝られる!? ルートシックスの「N-VAN」軽キャンパー「シーク“POP”」横浜「YCCS2025」で実車展示

ちいさな軽バンなのに「4人寝られる」!?

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）で「横浜キャンピングカーショー2025（YCCS2025）」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでも注目を集めていたのが、ルートシックスが手がける軽キャンパー「SEEK POP（シークポップ）」です。どのような特徴があるのでしょうか。

“4人寝られる”ホンダの軽バン!?

ルートシックスは、茨城県水戸市に本拠を構えるキャンピングカービルダー。軽商用バンをベースにした軽キャンピングカーの製作を得意としており、実用性と遊び心を兼ね備えたモデルを数多く手がけています。

今回展示されたのは2024年7月に発表された新型モデル「SEEK（シーク）」のポップアップルーフ仕様。

軽自動車サイズながら乗車定員4名・就寝定員4名を確保しており、日常使いと車中泊の両立を意識した設計が特徴です。

ベース車両となる「N-VAN FUN」は、ホンダの軽商用バンの上級グレードで、ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高2000mm。駆動方式はFF、4WDから選択可能で、エンジンは658ccの直列3気筒DOHCを搭載しています。

最大の特徴は、オプションで装着可能なポップアップルーフです。

展開すると上段に2人、下段に2人が就寝できる構造となっています。ルーフ部のベッド長は180cmあり、大人2名でも快適に眠れるサイズです。

車内レイアウトは通常の「乗車モード」に加え、前席回転による対面式の「ダイネットモード」にレイアウト可能。

会場の担当者は、次のように話します。

「今、軽キャンピングカー仕様は対面式が流行っていますが、車種によっては床が高くて膝が折れ曲がって窮屈です。

でもN-VANベースだと膝を90度で自然に下ろせて、なおかつ頭の上にも余裕があります。こうしたクルマの特徴を活かした設計となっています」

またベッドモードでは助手席側長さ210cm・運転席側180cmのフラットベッドを展開可能となっており、軽キャンパーのなかでも最大級の広さを実現する設計となっています。

さらにリアハッチを開けてアウトドアテーブルを設置する「アウトサイドモード」にも対応し、4モードに切り替え可能となっています。

また、N-VANの低床構造を活かした収納力も魅力のひとつ。

ポータブル冷蔵庫などの積載にも余裕があり、担当者は「床が低いぶん、収納スペースがしっかり取れるんです」と話していました。

このほか天井には断熱処理が施され、調光式LEDスポットライト6灯と首振り式ライト2灯を標準装備。リアドア左右にはウッド製ボードが設置され、棚やネット、フックで小物類を整理できます。

価格（消費税込）は、「FUN」が296万8900円から、「FUNターボ」は309万2100円から。

ポップアップは別途オプションとして99万円（構造変更費用、8万8000円）です。

※ ※ ※

実際に購入されるユーザー層について、前出の担当者は以下のように話します。

「このタイプは若い方が多く、1人や2人で使うケースが多いですね。

ポップアップルーフ付きはファミリー層に人気で3人、4人家族の方、小さなお子様がいる30代後半?40代前半の方にお使いいただくケースが多いです」とのこと。

ただし「ポップアップだけでオプションで約100万円かかるので、なしで購入される方のほうが多いですね。標準仕様でも空間はかなり広いですから」とも語られており、価格と使い方のバランスを考慮した選択がされているようです。

YCCS2025会場では担当者と念入りに話す家族や、小さな子どもを連れた30代から40代前半くらいの来場者の姿も見られ、多くの関心を集めていました。