¡ÚBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Jr.¡õ¥À¥ó¥¸¥§¥í»Õ¤¬¡ÈÏ¢Â³Æ¨Áö·à¡É¡Ä¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¤¬°µÆ¨
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG1¡¦¥À1200m¡Ë¤Ï¡¢I.¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Jr.µ³¾è¡¢¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¡Ê²´4¡¦J.¥À¥ó¥¸¥§¥í¡Ë¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.20¡ÊÎÉ¡Ë¡£2Ãå¤Ë¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²´4¡¦B.¥Ð¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¥ô¥§¥ó¥¯¥Þ¥ó¡Ê¤»¤ó5¡¦M.¥°¥é¥Ã¥È¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤Ï4Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇI.¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Jr.µ³¼ê¤ÈJ.¥À¥ó¥¸¥§¥íÄ´¶µ»Õ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¡¢¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨Áö·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¸¥§¥í»Õ¤Ï¡¢¡ÖºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤³¤Î2Æ¬¡Ê¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¤È¥·¥½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£°ÜÆ°¤Î·×²è¤äºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ö¥ê¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×Ï¢¾¡¤Ë´¶³´¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ú¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡ÛÊÆ¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¤¬V¡Ä¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ï7Ãå
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Î¡¼¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤ÏÁ´À¹´ü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë7ÃåÇÔÂà¡£D.¥Ö¥é¥Ã¥«¡¼Ä´¶µ»Õ¤«¡ÖºòÇ¯¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¡¢°úÂà¸å¤Î»º¶ð¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È
2Ãå¡¡¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
3Ãå¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥ô¥§¥ó¥¯¥Þ¥ó
4Ãå¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦Æü
5Ãå¡¡¥³¥Ô¥ª¥ó
6Ãå¡¡¥é¥Ö¥·¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¥¹
7Ãå¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Î¡¼¥Á¥§¥¤¥µ¡¼
8Ãå¡¡¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥Ä
9Ãå¡¡¥Ê¥«¥È¥ß
10Ãå¡¡¥Þ¥ê¥¥ó
11Ãå¡¡¥Û¥ï¥Ã¥Á¥ã¥È¡¼¥¥ó¥¢¥Ð¥¦¥È
12Ãå¡¡¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°
13Ãå¡¡¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È
14Ãå¡¡¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
½ÐÁö¼è¾Ã¡¡¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹