【捌く】はなんて読む？知っておきたい難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「捌く」はなんて読む？
「捌」は手へんに「別」を組みあわせた漢字です。
売り捌くや、掻っ捌くのように使われますよ。
いったい、「捌く」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さばく」でした！
まれに「はく」と読まれる場合もあるんですよ。
物を巧みに使ったり、物ごとを上手く処理したりすることを意味します。
「売り捌く」が商品を広い範囲に上手に売るのを表すように、別の熟語の後ろについて意味を成すことが多いですね。
一見ポジティブなイメージの言葉に感じますが、横暴に振る舞うという意味の「大柄を捌く」のように、マイナスな意味を表す場合もあります。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
