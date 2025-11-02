【捌く】はなんて読む？知っておきたい難読漢字！

写真拡大 (全2枚)

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「捌く」はなんて読む？

「捌」は手へんに「別」を組みあわせた漢字です。

売り捌くや、掻っ捌くのように使われますよ。

いったい、「捌く」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さばく」でした！

まれに「はく」と読まれる場合もあるんですよ。

物を巧みに使ったり、物ごとを上手く処理したりすることを意味します。

「売り捌く」が商品を広い範囲に上手に売るのを表すように、別の熟語の後ろについて意味を成すことが多いですね。

一見ポジティブなイメージの言葉に感じますが、横暴に振る舞うという意味の「大柄を捌く」のように、マイナスな意味を表す場合もあります。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部