お笑いコンビ「ダウンタウン」による有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」が2025年11月1日に始動し、松本人志さんが約2年ぶりに活動を再開した。

「なんかちょっと日本の笑いがしんどいと最近聞きまして......」

「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴することができる。

松本さんは1日21時からスタートした生配信企画「LIVE＋」に出演し、24年1月に芸能活動を休止して以来、約2年ぶりの復帰を果たした。

複数報道によると、配信会場に集ったファンの拍手と歓声に応えた松本さんは「松本、動きました」「なんかちょっと日本の笑いがしんどいと最近聞きまして、私、復活することとなりました」などと語った。活動休止中の様子について、自ら触れる場面もあったという。

「1時間、CMが入らずにしゃべるってことはないので」

公式Xアカウントは約1時間にわたる配信の終了後、「DOWNTOWN+ 松本人志が生で語る『LIVE＋』みなさまご視聴ありがとうございました」と投稿。「終了直後の松本さんへのインタビュー動画をお届けします」とし、控え室に戻った松本さんの様子を動画で伝えた。

ホッとした表情を浮かべた松本さんは、シャツのボタンを外しながらソファに座った。カメラの外から「『緊張しますか？』で『緊張する』って言われたんで、すごいびっくりしました」と声をかけられると、「ホントに？」。「緊張するよ、そりゃ。『緊張せえへん』と言う方が逆にかっこ悪いもん」とした。

初となる生配信について「生感は感じられました？」との質問には、「1時間、CMが入らずにしゃべるってことはないので。そういう意味では、体験したことないことを体験したよ」と率直な感想を語った。

「泣きそうになってたもんな」との声には、「なってないよ」と松本さん。「なってたなぁ、最初な」と突っ込まれると、照れ笑いを浮かべた松本さんは「なってないよ、なってないよ」とタジタジ。つづけて、「なったことないわ！」と冗談めかしていた。

約2年ぶりとなる活動再開に、SNSでは「松本さん、お疲れさまでした！ こんなに真剣にテレビ画面を見たのは約2年ぶりです。もうずっとワクワクが止まりません！」「てかこれだけ長くブランクあったのに、あれだけのトークできるのホンマにヤバい。化けもんだわ」など、盛り上がるファンの声が相次いでいる。