整体師も一目置く、骨盤の歪みを整えるベルトも！ “カラダにいい”アイテム2品

2025年秋、ananカラダにいいもの大賞から、準グランプリを受賞したアイテム2品をご紹介します。

疲労回復、睡眠に。マグネシウムを肌から吸収できるローション

MGB LOTION \4,950（115ml）/ゴーウェル

美しいブルーが印象的なローションは、マグネシウムのパワーを存分に吸収できる画期的なアイテムです。マグネシウムは、骨の健康維持や血圧の調整、神経機能のサポート、疲労感の解消など、私たちのカラダに必須のミネラル。でも、日本人には不足しがちで、ここ数年マグネシウムを吸収できる入浴剤・エプソムソルトや、バームなどが注目されています。

のびにくく刺激の強いバームではなく、入浴剤よりダイレクトに経皮吸収できるよう、開発に約2年半かけて誕生したのがこちら。マグネシウムを安定化させるため、油分と水分の2層に。オイルの層には、浸透を高めるスクワラン、保湿とバリアを作るホホバオイルなどを配合。青色の正体は、抗炎症作用を期待できる、オーガニックスピルリナパウダーです。マグネシウム不足はローションで経皮吸収、を新習慣にして。

ゆずの香りで、爽やかな使い心地。浸透力も抜群です。

ボトルをよく振ってから使う。一年を通して使いやすい使用感。乾燥した肌に最適で、お風呂上がりに全身に使いたい。

ギューッと締めつけて整える、オーダーメイド感覚ベルト

ガードナーベルト \9,900/ガードナー

カラダケアの情報交換をよくしている整体師さんが「久しぶりのヒットです」とすすめてくれたのがこちら。クライアントの姿勢の悪さからくる不調を施術で整えても、普段の生活に戻ってしまうと元の木阿弥。日常で簡単にコンディショニングできるアイテムはないか。常々リサーチしている整体師さんのお眼鏡にかなった実力やいかに?!

見た目はとても軽いコルセット。腰やお尻、お腹まわりなどにベルトを巻きつけたら、ギューッと紐を引いて締めつけるだけ。骨盤がグッと立ち上がり、理想の姿勢をサポートします。デスクワーク中はお腹まわりに巻き、腰の負担を軽減。骨盤全体に巻いて、10秒足上げを行えば、骨盤の歪みが整います。

骨盤が整えば姿勢も整い、肩こりや腰の調子なども楽になっていくはず。面倒なことが苦手な人ほど、このベルトの使い勝手の良さを実感するでしょう。

骨盤と姿勢がスーッと自然に整っていきます。

サイズはS〜XL。伸縮性が少なく、がっちり固定できるベルトは、操作が簡単なのもポイント。洗濯可能なので常に清潔に。

