【トロッと食感】バニラアイスと練乳のための“珈琲ゼリー”レシピに2,800いいね「寒いけど作りたい」【ママリ】

バニラアイスとの相性抜群◎珈琲ゼリーレシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿したレシピです。たまには甘さ控えめ、大人のデザートも食べたい…そんな瞬間はありませんか？都内でレストラン料理長を務める麦ライスさんは、バニラアイスがより引き立つ、柔らかめ食感の【珈琲ゼリー】レシピを公開。自宅でカフェ気分が味わえるレシピに反響が寄せられました！

材料たったの3つで、そんな大人のデザート【珈琲ゼリー】が作れてしまいます。





ほっと一息におすすめです。

©HG7654321

©HG7654321

練乳とバニラアイスで食べるために作ったトロッと柔らかめ食感の珈琲ゼリーレシピ置いときます。

材料はたったの3つのみで、混ぜて冷やし固めるだけなのでとっても簡単。午前中に作ってしまえば、3時のおやつに間に合ってしまいます！珈琲が好きな方なら、さまざまな珈琲で作ってみて食べ比べるのも楽しそうですね。練乳やバニラアイスと一緒に食べると、普段はブラック珈琲が苦手…という方にも良さそうです。



麦ライスさんは、珈琲よりもバニラアイスが高級なほど美味しく感じたそう。作った珈琲ゼリー用に、ちょっといいバニラアイスを買ってくるのはわくわくしますね。アイスが少し溶けたぐらいが一番美味しいタイミングだそうです。引用コメントでは「寒いけど作りたい」という声も挙がっていました。



お子さん用にバニラアイスがストックされているという方には、珈琲ゼリーと合わせると大人も一緒に楽しめますね。意外と作るという発想がなかった珈琲ゼリーですが「これならすぐできそう！」と試したくなってしまうレシピでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）