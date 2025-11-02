声優の小林親弘と白石晴香が２日、都内で行われた「劇場先行版アニメ『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】」公開記念舞台あいさつに中田譲治、乃村健次、竹本英史、小西克幸、伊藤健太郎らと登壇した。

１４年から「週刊ヤングジャンプ」に約８年間連載された野田サトル氏の同名漫画が原作。日露戦争終結後の北海道を舞台に、ばくだいなアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリー。札幌ビール工場編では最終章の序章が描かれる。

前編公開を受けて小林は「現場で見ましたよ！と言われたり、スタッフから長文のラインをいただいたいり」と明かし、白石は「念願の劇場公開ということで、大迫力のスクリーンでゴールデンカムイが見られる喜びの声をファンの方からいただいた」と笑顔。

上映前の舞台あいさつだったが、見所について中田は「推しの方々がだんだんいなくなっていく…？」と話し始め、周囲から「とんでもなくネタばれになってる可能性もある！」と慌てたツッコミも。

初の劇場版ということで、この作品で次にやってみたいことを聞かれると、白石は「みんなで五稜郭に行きたい！」と意気込み、小西は「ワールドツアーをやりたい」と大きな目標をかかげた。

白石は「鶴見劇場が後編の見所」、小林は「終わり方がかっこいいので、楽しみにしていただければ。これがゴールデンカムイだなという」とそれぞれ見所を語った。