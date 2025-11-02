◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、同点の９回１死走者なしの５打席目は左飛に倒れた。大谷の前を打つロハスが９回１死で劇的な同点ソロを放って試合を振り出しに戻した。

ブルージェイズの先発は通算２２１勝でサイ・ヤング賞３度のマックス・シャーザー投手（４１）。第３戦で対戦した際には、直球を捉えて右翼へ本塁打を放つなど、２打数２安打だった。１回表先頭の１打席目は低めのチェンジアップを捉えて中前安打、スミスの一ゴロで二塁、フリーマンの中飛で三塁に進んだが、ベッツが遊ゴロに倒れて先取点とはならなかった。

初回のマウンドは、先頭のスプリンガーに左前安打を許すも、その後の打者から２者連続三振を奪って無失点。２回は２安打と四球で２死満塁のピンチを迎えたがヒメネスから空振り三振を奪ってガッツポーズを見せて吠えた。３回２死走者なしの２打席目は、左中間にいい当たりをはじき返したが、左直に倒れた。

打席の直後とあって３回裏の登板前はベンチ裏に３分ほど下がり、マウンドに向かう際には痛烈なブーイングも受けた大谷。先頭のスプリンガーに左前安打を許すと、犠打、ゲレロを申告敬遠で歩かせて１死一、三塁で４番のビシェットを迎えると、初球のスライダーを中堅左へ運ばれ、先取点の３ランを浴びるとガックリして両手を両膝についてうなだれて、そのまま降板となった。２回３分の１で５１球を投げて５安打３失点、最速１００・９マイル（約１６２・４キロ）だった。

５回には２番手左腕・ロブレスキがヒメネスに死球を当てたことがきっかけとなって両軍選手がブルペンやベンチから総出となる一触即発の乱闘寸前の事態ともなるほどヒートアップした戦いになった。大谷は５回１死一塁で２番手右腕・バーランドと対戦した３打席目に右前安打。この日２安打目を放ち、１死一、二塁とチャンスを広げたが、後続が凡退して得点は奪えなかった。

ドジャースは６回に３番手のグラスノーが先頭のクレメントに左前安打と二盗を許すと、続くヒメネスに右中間への適時二塁打を浴びてリードを２点に広げられた。２点を追う７回先頭で大谷は４番手右腕のイエサベージから四球を選んで出塁したが、１死でフリーマンが一ゴロ併殺打に倒れた。

ドジャースは２勝３敗と崖っぷちに立たされた第６戦で接戦を制して逆王手。３回に大谷への申告敬遠四球なども絡んでスミスの適時二塁打、ベッツの２点適時打で３点を先制すると、先発した山本由伸投手（２７）が６回１失点と好投した。７回以降はロブレスキ、朗希、グラスノーとつなぎ、ピンチもあったが２点差を守り抜いて第７戦に持ち込んだ。

大谷は第３戦で２本塁打、４安打、４敬遠など５四球で全９打席で出塁。先発して７回途中４失点だった第４戦、翌第５戦は安打が出なかったが、第６戦の４打席目に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放っていた。

勝てば球団史上初となる２年連続ワールドシリーズが決まり、負ければ１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つことになる運命の一戦。７回途中９３球を投げて４失点で敗戦投手になった第４戦から中３日で先発のマウンドにも上がったが、３回途中３失点でＫＯとなった。