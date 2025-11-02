タレントで女優の福井梨莉華が２日、初の写真集「あいの道しるべ」（講談社刊）の発売記念会見を行った。

グラビアデビューした昨年以降、数々の雑誌の表紙絵を飾り“グラビア界の大本命”と話題の新星。「１年前にグラビアを始めた時は、自分が写真集を出せるなんて思ってもいなかった。１年で写真集を出せるのがうれしい」と喜んだ。

６月にインドネシア・バリ島で撮影。撮影前日は自身初の海外ということもあり「受験前日のような緊張感があった」という。「１年間学んで吸収したことを出そうと思った。たくさんのタレントさんの写真集を見て研究していたので、すごく気合が入っていた」と振り返った。

初めて乗ったというラクダや、猫と触れ合うカットも収録。「書店で私と目が合って見てくれる方が少しでも楽しい気持ちになり、あしたも頑張ろうという気になってほしい」とアピールした。

今年やり残したことは一人旅で「（瀬戸内海の）直島や女木島に行きたい」。今後に向けては「たくさんの顔を持つ人でありたい。今年は２０歳の年でもあるので、がむしゃらに挑戦した一年だった。来年は頑張ってきたことを形にして、いろんな顔を見せていきたい」と意気込んだ。