１１月２日の京都３Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝２番人気のメイショウカクウチ（牡２歳、栗東・飯田祐史厩舎、父エスポワールシチー）が大差で新馬勝ちを決めた。勝ち時計は１分２４秒８（稍重）。

１４番枠から好発を決めると、１番人気のアームズレジェンドを内に見る形で道中は終始２番手を追走。直線は２頭の争いかと予感させたが、アームズレジェンドを振り切るとグングンと加速し、後続を突き放した。２着馬に２秒５差をつける圧勝劇だった。２着には単勝最低人気のエールドリーが入り、馬単は１１万２４１０円の高配当となった。

調教にも騎乗した菱田は「すごく能力の高い馬だなと思っていました。初戦からそれを遺憾なく発揮してくれてよかったなと思います」と笑顔を見せた。

飯田調教師は「まさかここまでとは思わなかった」と喜びがあふれた。同馬の母と叔母も管理していたトレーナー。「１発目から走る血統。新馬勝ちタイプの気がするから、このままいければいいけど」と将来性を評価した。しかし、母のメイショウコゴミは７歳まで現役で計３勝を挙げており、２走目も期待できそうだ。