韓国ドラマ「カーテンコール」第6話〜第10話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！
「テレ東プラス」では、11月3日（月・祝）〜11月7日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。
【11月3日（月・祝）放送 第6話】
ある晩、セヨンはグムスンの夢を見て、祖母に何かあったのではないかと心配になり駆けつける。
一方、ジェホンとユンヒは二人で旅行に行くふりをして自由時間を過ごしていた。
二人の帰宅後、グムスンはムンソンが韓国に根を下ろした姿を見てから逝きたいと話し、その願いを断れないジェホンは、ホテルの仕事を始めることに…。
【11月4日（火）放送 第7話】
企画部に配属されたジェホンは、キム専務の反対を受け入れ荷物運びを担当する。
ドンジェはジェホンに近づき、会長から株を相続したら賄賂と引き換えに譲れと話す。
ジェホンは身勝手な思惑に腹が立ち、敵対心を募らせる。その帰り道、ジェホンとセヨンはトラックと衝突しかけるが、セヨンは咄嗟に出た彼の言葉に違和感を覚え…。
【11月5日（水）放送 第8話】
ユンヒは自分の好意に気付かず、ドンジェを敵対視するジェホンに苛立ってしまう。
グムスンは兄妹を見守っているセギュに、自分の死後のことを頼む。
一方、セヨンはジェホンをアトリエに連れていき、セジュンがホテルを憎んでいる理由を明かす。帰宅途中、ジェホンがセヨンを乗せて運転していると検問に引っかかり…。
【11月6日（木）放送 第9話】
グムスンは、家族とそれぞれの大切な人達だけを呼んだ生前送別会を主催する。しかしそこに、ホテル売却を担当している弁護士であるユンヒの母、セヨンの後輩でジェホンと代行バイトで知り合ったヒョジンが招かれ、ジェホン達に最大のピンチが訪れる。
パーティーの後日、グムスンは自宅に弁護士を呼び、家族全員を集め…。
【11月7日（金）放送 第10話】
セヨンが企画したホテルのイベントにヒョジンが現れ、ジェホンは再びピンチに見舞われる。ジェホンの遺産相続を知らされたセギュは、祖母の死後にセヨンを支えてほしいとジェホンに頼む。
一方、韓国に行くため金が必要な本物のリ・ムンソンは、賭博場でサンチョルの依頼請負人、チャン・テジュに声をかけられ…。
出演者
ユ・ジェホン：カン・ハヌル
パク・セヨン：ハ・ジウォン
チャ・グムスン：コ・ドゥシム
ペ・ドンジェ：クォン・サンウ
演出・脚本
【演出】
ユン・サンホ（『ジンクスの恋人』『師任堂（サイムダン）、色の日記』）
【脚本】
チョ・ソンゴル（『ポイントブランク〜標的にされた男〜』）
