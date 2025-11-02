「名探偵が撮影スタッフを引き連れてやってきた。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

名探偵が撮影スタッフを引き連れてやってきた。

こちらは似鳥鶏さん著『みんなで決めた真実』の冒頭の書き出しです。

【みんなで決めた真実】裁判の生中継番組が一大エンターテイメントとなり、「名探偵」が活躍するようになった社会。法学部生の僕はじいちゃんと裁判中継を観ていた。一瞬でトリックを暴く名探偵。有罪は確定。しかし、じいちゃんは言う。名探偵の推理は間違っている。凄腕の探偵だったじいちゃんは法廷でかつての弟子と推理対決をすることに――。論理（ロジック）の刃は、空気で決まる“真実（フェイク）”を切り裂くか？

《推薦コメント》

｢名探偵｣という言葉がもつ古典的･神話的イメージを崩し、現代性とある種のハリボテ感を読者に示す。探偵と映像メディアの融合を示唆する違和感が新鮮で、謎解きの舞台裏を覗くような期待感を一文で生み出している。（編集カ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

