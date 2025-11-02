9月27日から、アメリカ・サンフランシスコの「デ・ヤング美術館」で、アメリカでは初となる日本の漫画の「Art of MANGA」展が開催されている。今回の企画展が画期的なのは、その展示の充実ぶりであろう。荒木飛呂彦氏、尾田栄一郎氏、高橋留美子氏、田亀源五郎氏、谷口ジロー氏、ヤマザキマリ氏、山下和美氏、よしながふみ氏の8人の原画が、700点以上展示される大ボリュームの展示会なのだ。

日本でも原画展は盛んに開催されているものの、一作家、一作品にクローズアップしたものが大半で、これほどのスケールの展示会は珍しい。いったい、なぜこれほどの展示会が実現したのか。展示作家の一人である山下和美氏に話を聞いた。山下氏は『天才柳沢教授の生活』『不思議な少年』『ランド』などの作品で知られ、現在は「週刊モーニング」で『ツイステッド・シスターズ』を連載中の漫画家である。【取材・文＝山内貴範】

【人気】人気漫画家・山下和美氏の代表作『ランド』『ツイステッドシスターズ』『天才柳沢教授の生活』の表紙

日本漫画の大規模な展示会が開催

――山下先生が「Art of MANGA」展に参加することになったきっかけを、教えていただけますか。

「Art of MANGA」公式サイトより

山下：2019年に大英博物館で開催された大規模な漫画展、「The Citi exhibition Manga」を企画したニコール・クーリッジ・ルスマニエールさんから突然連絡が来たのです。ルスマニエールさんは日本漫画の研究者で、大英博物館の展示は１人の漫画家の作品を１〜２ページ紹介する形でした。アメリカでは、紹介する漫画家の数を絞りながらも、しっかりとその漫画家にクローズアップした展示を行いたいと言われたんですよ。

――出展する漫画家が選ばれたポイントは何だったのでしょうか。

山下：詳しくはよく分からないのですが、おそらく私の場合は、『ランド』が手塚治虫文化賞を受賞したおかげだと思います。ただ、アメリカで展示してもらえるなら嬉しいなと思ってお引き受けしましたが、どんどん話が大きくなり、他の漫画家さんの名前を聞いたら、自分が選ばれたことが驚きです。

――山下先生の漫画の海外での出版状況や、外国人からの反応はどんな感じでしょうか。

山下：『ランド』の翻訳版は中国も韓国でも出ていないのですが、手塚治虫文化賞の余波なのか、フランスでは出版されていて、ありがたいことに好評のようです。内容はある意味ファンタジーなので、欧米の方に引っかかるものがあるのかもしれません。

今回の原画展を機に、自分の漫画や絵がアメリカでどのような評価を受けるのか、とても楽しみにしています。

国内でも原画展は盛況

――原画展が国内で開催される機会も増えています。山下先生の原画展も「世田谷文学館」など、各地で開催されています。

山下：私の場合、原画展を機に『天才柳沢教授の生活』など、昔の漫画を知っていただくこともあるので、すごくいいと思いますね。「世田谷文学館」は漫画家の原画展が盛んですし、私が保存に取り組んで運営にも関わっている「旧尾崎テオドラ邸」でも原画展をメインで行っています。

実際に原画展を開催してみると、来館者の方からの反響が大きいんです。現在はデジタル全盛の時代ですから、原画展はアナログの良さを再認識する機会になっていると思います。

――「旧尾崎テオドラ邸」は原画展の聖地になっている印象です。最近だと、浦沢直樹先生の展示会が注目されました。

山下：浦沢先生は今でも紙の単行本やアナログの原稿にこだわっているので、様々な面で協力してくださっています。個人的には、1970〜90年代の漫画の原画展はもっとやってほしいですね。絵がきれいな作品が多いですし、アナログ原画は見た時のインパクトが強いですから。

アナログ原画の醍醐味を味わってほしい

――さて、アメリカで展示されている原画はアナログが主だと思いますが、現在は山下先生もデジタルに移行していますよね。

山下：私は今でも、カラーだけアナログなんです。というのも、やりかたがわからないから（笑）。アナログだった漫画家がデジタルに移行したきっかけの一つは、コロナ禍だと思うんです。私の場合、アシスタントの皆さんもデジタルを本格的に使い始めて、いつの間にかアナログしかできないのは私だけになってしまいました。

そこで、自分ができる範囲内で、とりあえず下描きとペン入れだけはiPadで描いて、スタッフとDropboxで共有しながら仕上げています。でも、カラーだけはやりかたがわからないので、いまだにアナログ、という状態ですね。

もっとデジタルのやりかたがわかればいいのですが、アシスタントさんが我が家に来ないので教えてもらう機会がなく、ずっとわからないままだろうなと思います（笑）。漫画の吹き出しが“図形”ではなくて歪んでいるのは、やり方がわからないからです。

――珍しいパターンですよね。漫画家さんを取材していると、カラーから先にデジタル化する方が多い印象ですから。

山下：現在連載している『ツイステッド・シスターズ』も、表紙絵などはすべてアナログなので、カラーは原画展ができるんですよ。私は少女漫画のときはカラーインクとアクリル絵の具で塗っていました。

――デジタルにしてよかった点はありますか。

山下：紙の摩擦で手が痛くならないこと、あと左右反転ができることですね。そして、喫茶店や病院の待ち合わせ時間など、どこでも描けるのが便利です。拡大縮小ができるので、老眼にはとてもいいですよ。

漫画を描くことは、もはや“日課”

――山下先生にとって、漫画を描き続ける原動力となっているのはなんですか。

山下：20歳からプロとして漫画を描いているので、暇になったら何をしようかわからないんですよ。漫画を描くことは、よほど特別な用事がない限りは休んだことがない。とにかく描き続けるというか、描かない理由がない。具合が悪くならない限りは描いていると思います。もはや日課ですね。

――山下先生が生粋の漫画家だということがわかります。アメリカの原画展で、今後ますます山下先生の作品が注目されそうです。

山下：海外で展示をしていただけるとなると、やはり身が引き締まる思いです。私くらいの年齢になると、仕事を維持していくだけでもいっぱいいっぱいなのですが、多くの人の目に触れていただき、上を目指そうというきっかけをつくってもらえました。本当にありがたいですね。今後の展開や反響に注目したいと思っています。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部