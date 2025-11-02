保険適用の見直しが議論されているいわゆる「OTC類似薬」。難病患者の家族らが見直しの影響に不安を示しています。

長男（23）が難病を患う大藤朋子さん（47）

「当事者の声をしっかりと聞いて（制度を）決めていっていただきたい」

先月29日、厚生労働省で会見を開いた難病患者の家族ら。そのうちの1人、大藤朋子さんは、長男が国の指定難病「先天性魚鱗癬」を患っていて、日常的に「OTC類似薬」を使用しています。

「OTC類似薬」とは、市販薬と成分や効能がほぼ同じで、購入時に、原則として医師の処方箋が必要となる薬のこと。現在は保険適用され、自己負担は1割から3割ですが、増大する医療費を抑えるため、政府が保険適用のあり方を見直す議論を進めています。

もし保険適用外となり全額自己負担となると、大藤さんの長男の薬代は年間およそ3万円から82万円へと跳ね上がり、大きな影響が出るといいます。

長男（23）が難病を患う大藤朋子さん（47）

「なんで俺は病気なんだって言われたこともなかったんですけど、息子が使っている薬が保険から適用を外されたら葛藤し始めると思う」

そこで、仮に保険適用外になった場合、どのような影響があるのかを政府に訴えるため、大藤さんたちは患者らおよそ5700人に調査を実施。その結果、「薬を用意できず症状が悪化する」と答えた人が6割にのぼりました。

政府は、慢性疾患や低所得の人などに配慮した見直しを行うとしていますが、大藤さんらは「配慮」という表現ではまだ不安があると話します。

長男（23）が難病を患う大藤朋子さん（47）

「日常生活に支障をきたしますし、仕事や学校等にも影響を与えます」

若者の保険料増加を抑えるべきとの声もある中、誰にどう負担を求めていくのか。政府は年末までに一定の結論を出す方針です。