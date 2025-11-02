【ツヤリップ】透け感溢れるカラバリ豊富なREVLONの新作リップ

レブロンから、うるおいとツヤ感で“うるツヤ唇”が続く「水膜ツヤリップ」が新登場♡全8色のカラーバリエーションで、パーソナルカラーに合わせて選びやすいのが魅力です。ピタッと密着してぷるんとしたツヤ唇に仕上がり、透け感のある発色だからオフィスや日常使いにもぴったり♪

スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック

価格:1760(税込)

2025年9月22日に発売されたレブロンのスーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック。自分に合う色がえらべる全8色展開。透け感のある仕上がりだからこそ強くなりすぎず、オフィスや日常使いにも。シーンやメイクに合わせてえらべます！

うるおいが続く、シアーなツヤ感が特徴！

とろけるような塗り心地で、うるおいとツヤが長時間続くシアーリップ。ひと塗りでナチュラルに、重ね塗りで華やかに♡グロスもいらない。これ一本でも十分！ぷっくり*と仕上がります！

*メイクアップ効果によるもの

全8色を腕に塗ってみると…

シアーな感じがとてもかわいい！イエベからブルベまで自分のパーソナルカラーに合う色が見つけられます♡どの色も本当にかわいい！

唇に塗ってみるとこんな感じ…

ムラにならず、きれいに塗れる。重ね塗りをしても主張が強すぎないからメイクにもなじみやすい仕上がりに。003がお気に入り♡

シアーな仕上がりなので、他の色を重ねて塗ってもかわいい。自分だけのオリジナルのカラーも作れちゃいます。

カラーガイド

パーソナルカラーに合わせて選ぶならこの表も参考にしてみてください。シアーな仕上がりなのでそんなにパーソナルカラーにこだわらなくても良い気がします。

自分の好きな色でメイクを楽しむのもあり♡全国のプラザやロフト、バラエティショップなどで購入できるから見かけたらチェックしてみてください♪