Nao’ymtが、キャリア25周年記念プロジェクト『矢的直明2025』の第11弾となる新曲「皆既」を配信リリースした。

本楽曲は、深い縁のある三浦大知とのデュエットに。サウンドは低速のうねりに照準を合わせたBPM64で、ハイブリッドなドラムが鼓動を刻み、ストリングスがスケールを与え、歪んだカッティングギターが緊張を裂く。ファーストバースはNao、セカンドバースは三浦が担当している。

タイトルの「皆既」は“All Eclipsed”を示す言葉であり、英詞〈All eclipsed / … Raise your head high / Stand in the light / Hold what matters most〉には、「終わりから始まった世界をもう二度と終わらせない」という強い意思が込められている。プロダクションはNao'ymtが、マスタリングはDave Kutchがそれぞれ手がけた。

（文＝リアルサウンド編集部）