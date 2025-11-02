ÃÞ»ç½÷³Ø±à¤¬ºÇ½ª¶èµÕÅ¾¤ÇV2¡¡ÄÌ»»30²óÌÜ¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ø¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò¡Ê2Æü¡¦²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á21¡¦0975¥¥í¡Ë
¡¡ÃÞ»ç½÷³Ø±à¤¬1»þ´Ö9Ê¬57ÉÃ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³29²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎËÌ¶å½£»ÔÎ©¤Ë4¶è¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ò¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª5¶è¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÂç·§¤µ¤ï¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏËÌ¶å½£»ÔÎ©¡¢3°Ì¤Ï¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï12·î21Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÞ»ç½÷³Ø±à¤ÏÃÏ¶èÂåÉ½¤À¤Ã¤¿Ç¯¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ»»30²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å°Ì3¹»¤Ïº£·î15Æü¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸©ÂåÉ½¤ò½ü¤¯ËÌÉô¶å½£¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ì¤ÐÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë