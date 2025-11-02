ボストンにあるハーバード大学医学部の外観＝2022年5月15日/ Brian Snyder/Reuters/File

（CNN）米ハーバード大学の医学系施設で1日未明、「意図的」とみられる爆発が発生し、捜査が進められていることが分かった。当局が明らかにした。

ハーバード大学警察によると、午前2時48分ごろ、警官が現場の建物に出動したところ、火災報知機の作動後に逃走する2人の人物を目撃した。

建物の4階で爆発が起きたとみられ、放火対策チームは「意図的なものとみられる」との初期評価を下したという。

複数の当局者によると、ボストン警察は「他にも装置がないか」建物内を捜索したものの、何も見つからなかった。負傷者の報告はない。

警察が公開した監視カメラの映像には、身元不明の覆面姿の2人が映っており、1人は灰色のスキーマスク、もう1人は長めのフェースマスクと黒のパーカーを着用している。

容疑者や爆発の性質、それに伴う被害について、現時点でこれ以上の情報は浮上していない。

ホワイトハウスが高等教育改革を推進する中、ハーバード大の学生や教職員は全国的に注目を浴びる結果になり、この1年は大学にとって緊迫した時期になっていた。ハーバード大学とホワイトハウスはここ数カ月、連邦政府による助成金の全面再開、および政府を相手取った訴訟の終結について協議を進めている。