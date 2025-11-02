「ももいろクローバーZ」の高城れにさんが自身のインスタグラムで、ハロウィーンの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 ももクロ 】高城れにさん 愛猫ダブルゼータくんと「Happy Halloween」 フォロワー反応「ちゅーるあげたい」「全部見せて！」





高城さんは「Happy Halloween」「お菓子ちょーだい」と絵文字と共にテキスト。1枚目に愛猫のダブルゼータくんの魔法使いコスプレを投稿。黒の尖ったツバ広帽子と丸く広がるマントを纏い、キリッとした目でこちらを見つめています。









2枚目にはジャック・オ・ランタンをかたどったサフランライスのキーマカレーやカボチャの中に仕込んだグラタン、そして生ハム＆モッツァレラチーズやローストビーフなど、ごちそうがぎっしり並ぶ写真を投稿しています。









そして3枚目に、高城さん自身の自撮り写真を投稿。白のブラウスの胸元に大きな茶のリボンと鈴がかけてあり、頬にラインストーンを散らせた姿で、大きな瞳でこちらを見つめています。高城さんによれば「コスもしたんだが、載せようか迷って部分的なやつだけ載せてみる」とのこと。

フォロワーからは高城さんに「全部見せて！」「絶対めっっちゃ可愛いやつ」「全身見たい」「なんのコスかな」「好き」と焦らしへの反応、そしてダブルゼータくんに「かわいいっ！って声出た笑」「ちゅーるあげたい」と愛情の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】