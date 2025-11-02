「今日好き」ゆいはるカップル、デビルメイクの密着ハロウィンショット公開「美男美女でお似合い」「幸せが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が10月31日、自身のInstagramを更新。ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）でカップル成立した大木遥翔とのハロウィン仮装2ショットを公開した。
【写真】ゆうちゃみ妹、交際歴3年3ヶ月イケメンとお揃いコスプレ
ゆいは「HAPPY HALLOWEEN 今年はデビルッ 弾丸でハロパした」と記し、仮装姿での大木との密着ショットを公開。2人はデビル風メイクに黒い洋服で揃え、大木はデビルの羽と耳がついた被り物、ゆいは黒ネコの被り物を着用している。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「美男美女でお似合い」「ずっと仲良しで最高」「幸せが溢れてる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆいと大木は「初虹編」で出会い、2シーズンぶりの再会となった「小夏編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
