バカリズム＆ロバート秋山竜次、若手芸人たちの“ミュートネタ”見守る テレ東新お笑いネタ番組「バカリ×秋山のバカミュート」放送決定
【モデルプレス＝2025/11/02】お笑い芸人のバカリズムとお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が出演するテレビ東京系お笑いネタ番組「バカリ×秋山のバカミュート」（24時30分〜25時00分）が、11月3日と10日の2週連続で放送される。
「バカリ×秋山のバカミュート」は、今までにない切り口で届ける実験的な新お笑いネタ番組。「言語がない無声お笑いなら世界で通用するのでは？」をコンセプトに【ミュートネタ】という新しいジャンルを創設。お笑いネタとして無謀とも思える応募案内で各お笑い事務所からネタを募集したところ、まだ見ぬジャンルに果敢に挑む合計225組の芸人たちの動画エントリーがあった。
当初は動画審査を経て、合格者にはスタジオでネタを披露してもらう予定であったが、芸人たちが応募してきた動画があまりにも「哀愁」がありすぎて面白かったため、そのまま放送で採用することに。撮影場所が実家の居間やユニットバス、小道具があまりにもチープすぎて切なくなる芸人、なぜか仏壇の前でネタを披露する芸人などネタ以外にもツッコミどころが満載の今までにない斬新なお笑いネタ番組となっている。
そんなミュート芸人たちを見守るのは”芸人が憧れる芸人“2人の天才・バカリズムと秋山。的確な目線で若手芸人たちのおバカなミュートネタをバッサバッサと斬りながら、ネタに新たな目線の笑いを加えていく。そして、普段あまり語らない「お笑いネタ論」も披露。「そこまで考えていたんだ！」と驚かされるバカリズムと秋山のかなり貴重な話も聞くことができる。最後には秋山自身がサプライズでミュートネタを披露する？
収録を終えたバカリズムは「生命力とエネルギーが半端ない！誰一人裕福な人がいないんです。そんな中でも笑わそうとしているんだなというエネルギーが本当に泣けました」とコメント。秋山は「怖いです。とんでもない番組を見た感じがしました。なかなかネタ番組で仏壇が出ることはないんじゃないですか？すごい衝撃でしたね」と振り返った。（modelpress編集部）
いやーすごかったです。なんか超面白かったです！見終わった後の感覚がなにかに似てるなーと思ったら「ザ・ノンフィクション」でした。みんな頑張って生きているんだなって。生命力とエネルギーが半端ない！誰一人裕福な人がいないんです。そんな中でも笑わそうとしているんだなというエネルギーが本当に泣けました。何か訴えかけるものがめちゃくちゃあってよかったです。芸人さんの生活感とか人生とか、そういったものが滲み出ている素晴らしい番組なので、ぜひ見てみてください。
怖いです。とんでもない番組を見た感じがしました。なかなかネタ番組で仏壇が出ることはないんじゃないですか？すごい衝撃でしたね。⾃分で画⾓から外せるはずなのに、なんか⾊々事情があるんだろうなと思っちゃったりとか。そういう生活感が見れたりするの今までのネタ番組ではあまりなかったんじゃないですか？本ネタもまだ荒めかもしれないくらいの超若手芸人がミュートネタやって余計訳わからなくなってる感じも全部ひっくるめて面白かったです！
