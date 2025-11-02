A.B.C-Z、新体制後初披露「Za ABC〜5stars〜」ライブ映像公開 5starsポーズも新バージョンに
【モデルプレス＝2025/11/02】A.B.C-Zが、2025年夏に実施した初のフェス形式ライブ「A.B.C-Z CONNECTION Vol.1」より、新体制後初披露となった「Za ABC〜5stars〜」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルに公開した。
10月29日、9th Album「CRAZY ROMANTIC！」をリリースしたA.B.C-Z。その初回限定盤Bに特典映像として収録されている「Za ABC〜5stars〜」のライブ映像が公開された。今回、楽曲冒頭の印象的な「5starsポーズ」も新体制ver.として披露しており、その様から決意と未来に向かう意志が感じ取れるだろう。
また、アルバムリリースを10月29日に行い、11月3日にはツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！」が熊本からスタートされる。（modelpress編集部）
◆A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」ライブ映像公開
