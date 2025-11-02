内田理央、バンダナ×メガネでオタク姿披露「再現度高すぎ」「ギャップがすごい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の内田理央が11月1日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの仮装姿を公開した。
【写真】34歳女優「再現度高すぎ」印象ガラリなオタク風コス
◆内田理央「ほぼ家にあるもので」仮装披露
内田は「ギリギリはっぴーハロウィン ほぼ家にあるもので急遽集合」と綴り、オタクコスプレを披露。頭にバンダナを巻き、チェックのシャツにデニムのパンツ、眼鏡、リュックを背負い、ポケットにはペンライトを入れる徹底ぶり。漫画家・吉崎観音氏による人気作品「ケロロ軍曹」（角川書店）に出てくるタママ二等兵の髪飾りや人形を身につけ、ポーズを決めた姿を投稿した。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「細部まで完璧」「何を着ても可愛い」「再現度高すぎ」「ギャップがすごい」「理央ちゃん、完全に現場に居そう」「タママ愛が伝わってくる」「家にあるものでこの完成度は天才」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】