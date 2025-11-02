血圧の“差”は開いていても問題ない！？ 血圧の差の正常値とは【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

狭すぎ？ 広すぎ？ 最高血圧と最低血圧の差

たまに、最高血圧と最低血圧の開きを心配される人がいます。たとえば110／60と狭かったり、160／90と広かったりすれば、不安になる気持ちもわかります。しかし最高血圧と最低血圧の差も、人によって個人差があるもの。

一般的に、若いときはほとんどの人が上下の差が狭く、最高血圧が上がり始める60歳をすぎた頃から広がる傾向にあります。目安として差が40～60の間に収まっていれば大丈夫。あまり神経質になる必要はありません。差が狭い場合も、最高血圧が正常範囲内なら気にすることはありません。

また、あまりにも差が狭い、あるいは広い状態が続く場合は、血圧計の使い方が間違っている場合がほとんどです。説明書を見直すか、一度病院できちんと測ってもらいましょう。正しく測っているのに差が60以上ある場合は、心臓がうまく作動していない可能性があります。病院で心臓の検査を受けたほうがいいかもしれません。

どこまでならセーフ？血圧の差の正常値って？

最高血圧と最低血圧の差のおおよその目安

→ 40～60の間

例）最低血圧が90なら最高血圧が130～150

心配無用！血圧の差は年とともに変化するもの

若い人：最高血圧が低く、血圧の差が狭い

お年寄り：最高血圧が高く、血圧の差が広がる傾向に

【POINT】

基本的には差を気にしなくてよいが、それが続く場合は測り方の見直しを

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊