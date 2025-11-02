【天皇賞・秋 見どころ】秋の府中の新名物・世代交代の争いを制するのは

秋が深まる府中のターフが、燃え上がる日が間もなくに迫ってきた。歴史と伝統に彩られた天皇賞（秋）のスタートが。

距離が2000mに替わり41年が経ち、外国産馬の出走が可能となって24年が経つなど、時代の流れとともにその条件も変わってきたが、今年は出走14頭中GⅠ馬が7頭という近年稀に見る豪華なメンバーが集まった。

かつては「秋の府中の魔物」と称された1番人気馬の思わぬ凡走もあったが、近年は頂上決戦の趣が強い一戦に。中でも「世代交代」が目立ってきた。

例えば2008年。64年ぶりとなった牝馬のダービー馬ウオッカとそのライバルであるダイワスカーレットの4歳牝馬2頭の一騎打ちに敢然と挑んだのがこの年のダービー馬である3歳のディープスカイ。

結果はウオッカがダイワスカーレットとの死闘を4センチ差で凌いで勝利して1つ下のディープスカイには覇権を渡さないとその実力を誇示してみせた。

歴史を替えたで言えば2022年。この年は皐月賞、ダービーともに2着に終わった3歳馬イクイノックスが逃げるパンサラッサをただ1頭捕えて勝利。

天才少年と称された3歳の若武者はこの勝利を起点に競馬界の頂点にまで上り詰めた。

今年の天皇賞（秋）にも世代交代を目指す3歳馬が2頭エントリー。中でも大きな注目を集めているのがマスカレードボールだ。

ドゥラメンテ産駒のラストクロップは父同様に激しい気性が玉に瑕だが、その爆発力は世代最高レベル。

共同通信杯を制して挑んだ皐月賞はこの馬が苦手とする小回りコースの中山でのレースだったが、それでも猛然と伸びてきて3着。

リベンジを期して坂井瑠星とタッグを組んだダービーは先に抜け出したクロワデュノールを外から懸命に追いかけるも、その差は縮まらず2着惜敗。ただし上がり3ハロンの時計は勝ち馬をはるかにしのぐものだった。

あと一歩届かなかったクラシックのタイトル。秋は菊花賞を蹴って古馬への挑戦を挑んだ。

東京コースでは先述の成績に加え2歳時にはアイビーSを制するなど得意中の得意としているコース。

新たなパートナーとして迎えたクリストフ・ルメールは3年前に3歳だったイクイノックスを勝利させたトップジョッキー。自慢の豪脚で一気に世代交代を宣言するだろうか。

そんなマスカレードボールとともに3歳世代を代表して挑むのは、皐月賞馬のミュージアムマイルだ。

朝日杯FSで2着に入るなど2歳時からトップレベルで活躍していた世代屈指の実力馬は皐月賞で先に抜け出したクロワデュノールをジョアン・モレイラの鞭に応えて伸びて捕まえると、そこから一気に突き放して勝利。その爆発的なスピードでクラシック一冠目をもぎ取った。

続くダービーは距離に泣いて6着に終わるも、ひと夏を越えて成長。迎えたセントライト記念では外からプレッシャーをかけられても動じることなく4コーナーでは大外の進路を選択して上昇。

戸崎圭太の鞭に応え直線では力強く伸びてそのまま突き抜けた。距離の壁も乗り越えたことで古馬への挑戦にも弾みがついた。皐月賞と同じ距離2000m戦で再び輝きを放つか。

生きのいい3歳馬2頭の前に立ちはだかるのが、歴戦の古馬たち。中でも一昨年のダービー馬タスティエーラが黙ってはいない。

古馬との初対戦となった2年前の有馬記念で初めて掲示板を外すと、そこからまさかの3連敗。

どのレースでも掲示板に入ることすらできずにその実力が疑われたが、1年前の天皇賞（秋）で極上の切れ味勝負となった中でドウデュースの2着に食い込むと、再び復調。香港C3着から、今年はクイーンエリザベス2世Cでは直線で独走劇を見せて圧勝した。

1年前とは異なる臨戦態勢。半年ぶりとなる実戦がどう出るかだが、実は東京コースのレースは通算で［2・1・0・1］と得意としている。彼の背中を良く知る男、ダミアン・レーンの手綱で国内GⅠ2勝目を狙う。

「勢いなら負けない」と気合が入るのは、宝塚記念を制したメイショウタバルだ。

3歳春の毎日杯、そして秋の神戸新聞杯ともにマイペースの逃げを打って勝利。そのポテンシャルはGⅠクラスと称されながらもなかなか結果に結びつかなかったが、春のグランプリレースである宝塚記念で激走。

武豊とのタッグで軽快に逃げていくと絶妙なラップを刻みながら最後には2着馬に3馬身差を付ける圧勝でGⅠタイトルをもぎ取った。

東京コースはこれが初めての参戦となるが、宝塚記念からの直行組は昨年のドウデュースをはじめこの10年で3勝するなど相性もいい。

この秋のトレンドともなっている「武豊の逃げ」で2つ目のビッグタイトルを手中に収めることができるだろうか。

若き才能、円熟期を迎えた実績馬......そして最後に紹介したいのは、古豪ジャスティンパレスだ。

2年前に天皇賞（春）を制した当代きってのステイヤーはその後も果敢にGⅠに挑み続けるも、なかなかタイトルに恵まれず。

だが、天皇賞（秋）は過去2年参戦して2着、4着と決して悪い成績ではない。切れ味勝負にも対応できればスタミナを生かしたレースもできるという6歳馬ならではの老獪な走りが見せられる。

残り少なくなったディープインパクトの産駒として、このレースに勝てればディープインパクト産駒はJRAGⅠ通算で72勝と単独トップへ躍り出る。

この秋で引退を表明した古豪が、前人未到の大記録達成に花を添えるか。

若き才能か、古豪の意地か......今年も秋の府中では新たなる世代交代の戦いが見られることだろう。



■文／福嶌弘

第172回天皇賞・秋（GI）枠順

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コスモキュランダ（牡4 津村明秀）

2-2 アーバンシック（牡4 A.プーシャン）

3-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）

3-4 ソールオリエンス（牡5 丹内祐次）

4-5 タスティエーラ（牡5 D.レーン）

4-6 ブレイディヴェーグ（牝5 戸崎圭太）

5-7 マスカレードボール（牡3 C.ルメール）

5-8 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）

6-9 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）

6-10 エコロヴァルツ（牡4 三浦皇成）

7-11 シランケド（牝5 横山武史）

7-12 セイウンハーデス（牡6 菅原明良）

8-13 メイショウタバル（牡4 武豊）

8-14 クイーンズウォーク（牝4 川田将雅）

