私の家族って変なの？ 母からのおねだりで気づきが…【私の家族って変ですか？ Vol.28】
※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
彼氏のたくろうと同棲を始め幸せいっぱいのはずが、ちはるは今、家族との関係のせいでたくろうを失いそうになっている。というのもちはるが毎月10万円を家族に仕送りしているため、お金を理由にたくろうとの初旅行をキャンセル。家族に搾取されているちはるが自分との生活を大切にしてくれないことに業を煮やし「距離を置こう」と言われてしまったのだ。ちはるは友人に相談するが、ちはるたち家族が異常だと指摘され…。
■逆の立場で考えてみたら…
■もしかして私の家族って…
そう、変なんです！ やっと気づきました!?
でも、こういうことって他人から言われてもなかなか受け入れることができないわけで…。
今回ちはるも、初めて自分の家族に違和感というか嫌悪感を持った様子。
友人から「逆に考えて」と言われ、彼氏がもし家族にお給料の半分以上を仕送りしていたら「嫌だ」と思えたわけですし、これをキッカケに、自分が搾取されていることに気づけるといいのですが…。
ちはる、目を覚まして…！
(神谷もち)