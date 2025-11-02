◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦は１日（日本時間２日）、トロントで第７戦が行われ、ブルージェイズのＥ・クレメント内野手が、この日３安打をマークして今ポストシーズン（ＰＳ）３０安打とし、単一ＰＳでの新記録を達成した。

クレメントは２回２死一、二塁で迎えた第１打席で大谷から右前安打を放ち、今ポストシーズン１３試合連続安打を達成。通算安打数を２８として同僚のゲレロに並び、２０年アロザレーナ（レイズ）の２９にあと１安打としていた。

６回先頭で迎えた第３打席で左前安打で出塁し、最多タイ記録となる２９安打目。続くヒメネスの打席でド軍バッテリーの隙をついて二盗に成功すると、右中間を破る適時二塁打で生還。４−２と再び２点差に突き放していた。

そして、４―３に迫られた直後の８回。先頭でシーハンの９８マイル（約１５７・７キロ）直球をはじき返し、左中間への二塁打とした。ＷＳだけで１０安打。レギュラーシーズンでは通算３４２安打、２５本塁打の２９歳が歴史に名を刻んだ。