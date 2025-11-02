スカーレット＆バイオレットの″伝説のポケモン″が夢の共演！「ライド体験」レビュー《ジャパンモビリティショー2025》

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場する伝説のポケモンが夢の共演！

伝説のポケモンをモビリティの形で再現した「トヨタミライドン」と「ホンダミライドン」。2025年10月31日から11月9日まで一般公開される「ジャパンモビリティショー2025」（会場：東京ビッグサイト）で、初めて2体のモビリティが並びます。

ほぼ実物大で迫力満点

モビショーのメインプログラムのひとつ「Tokyo Future Tour 2035」（10年後の未来を体験できるツアープログラム）にて、2体のモビリティが展示されます。静止状態での「ライド体験」もできます。走行はしません。

トヨタ、ホンダがそれぞれポケモンと共同して、伝説のポケモン「ミライドン」と「コライドン」を再現した"未来のモビリティ"を同時に見ることができる貴重な機会です。

ゲームの世界さながら、ほぼ実物大に再現したという2体は迫力満点！

ゲームと同様に「4足モード」と「ドライブモード」に変形することができ、約10分間でモードチェンジできます。筆者は今回4足モードのトヨタミライドンにまたがってみました。

4足モードのトヨタミライドンは全長4m65cm、横幅1m750cm、高さ2m30cm、重さ280kgです。またがると、高いところからフロアを見渡すことができ、まるでポケモントレーナーになったような、今すぐ冒険に出かけられそうな高揚感が高まりました。

ポケモン好きで都合がつく人はぜひ足を運んでみてください。ライド体験は年齢制限などはなく、自力で階段をのぼってまたがれる人であれば、だれでも体験できます。

＜モビショー2025一般公開日＞

10月31日→13時30分〜19時0分

11月1日・3日・8日→9時0分〜19時0分

11月2日・9日→9時0分〜18時0分

11月4日・7日→10時0分〜19時0分

※土日祝の9時〜10時の時間帯は「アーリーエントリー」チケット（一般3500円・1日5000枚）を持っている人のみ入場できます。

モビショー2025の一般向けの前売券は2700円、当日券は3000円です。高校生以下は無料で入場できます。

（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）