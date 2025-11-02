博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。11月９日（日）の１時間スペシャルは、ラーメンを愛している勝俣州和をゲストに迎え、ラーメン激戦区として知られる「高田馬場」を巡る。

©ABCテレビ

駅の半径１km圏内に70店舗以上のラーメン屋がひしめき合い、毎年ラーメンラリーが開催されるほど地域をあげラーメンを盛り上げている高田馬場・早稲田周辺。

ラーメンを愛し、高田馬場にも馴染みがあるという勝俣州和いわく、激戦区といわれているところは老舗と新店がぶつかり合っており、格闘技をやっているそう。

勝俣を案内役に、３人は最高の「丼」と「麺」を探す旅に出る。向かう道中、「ラーメンの完食はスープまで」「福岡は替え玉用にスープがある」という話をきっかけに、勝俣が「麺の硬さ」に関するこだわりを熱弁し、早くもラーメン談義に花が咲く。

そんな中、一行は、昭和１３年創業の老舗「末廣ラーメン本舗」の濃厚なブラック醤油ラーメンや勝俣が「高田馬場には神の舌を持つ男がいる」と大興奮のラーメンコンサルタント・渡辺樹庵氏がプロデュースしたお店、「ここは美味い！」と太鼓判を押す鶏白湯のラーメン、勝俣が「日本一の塩ラーメン」と語る「麺屋宗」、ミシュランに６年連続掲載された名店「らぁ麺やまぐち」など、高田馬場の実力店に次々と遭遇。

しかし「どれ食べていいんやろ？」「迷いますね」となかなかお店に入らない２人…。

勝俣からのプレゼンを受け、華丸が「３人とも同じ店に行くんですか？」とスタッフに投げかけると、勝俣も「俺もそんな気持ちになってきた」と同調。意見のあわない３人は、ドラフトを行うことに…。大吉が「勝俣さんがゲストでなかったら入っていなかった」というお店とは？

©ABCテレビ

■収録後コメント

Q. 華丸さん・大吉さんとのロケの感想をお聞かせください。

勝俣：本当にカメラを意識しないで歩いていたので、これでギャラをもらうのは申し訳ないなって思います。自分の好きな店に入って、好きなものを食べて、好きなことを喋って…世の中のテレビ番組が全てこうなってくれればなと思いました。やっていて楽しかったんで、それが一番ですね。

Q. 今回の共演は久々ですか？

勝俣：久しぶりですね。多分キャラクターがバッティングしているのか（笑）。

一同：（笑い）

華丸：飲食に対して、考え方がちょっと近いのはあります（笑）。

勝俣：「華丸丼と大吉麺」も観ていたので、（出演できて）嬉しかったです。

Q. 勝俣さんとのロケはいかがでしたでしょうか。

大吉：本当に心強かったし、頼もしかったです。

華丸：さんまさんと会うとき、原口（あきまさ）くんにものまねしてもらって練習するんですけど、さんまさんの球種がすごすぎて、全然打ち返せないんです。勝俣さんに関しては、そのまんま（笑）。原口くん＝勝俣さん、本当に同じだったからすごく接しやすかったですね。

一同：（笑い）

大吉：僕ら上京してきて、最初の準レギュラーみたいなのが勝俣さんの「ぷれミーヤ！」（テレビ朝日）だったので、20年ほど経って（共演できて）感慨深かったですね。

Q. 普段、おふたりがお店を探されることが多いですが、勝俣さんアテンドのロケはいかがでしたか？

華丸：今日は言わなかったですけど、「とんこつラーメン以外は人前で食べない」とずっと言っていた私が間違っていました！（笑）

©ABCテレビ

【放送情報】

「華丸丼と大吉麺」１時間スペシャル

11月9日日昼12時55分～午後1時55分放送

【レギュラー放送】 毎週日曜午後1時25分～1時55分放送

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットTVer・ABEMAにて見逃し配信