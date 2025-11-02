¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÏÃ¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡×½ñ¤«¤ì¤¿SFÃ»ÊÔ½¸¡¡¥µ¥é¡¦¥Ô¥ó¥¹¥«ー¡Ø¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Îºî²È¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Îò¤â¤¢¤ë¥µ¥é¡¦¥Ô¥ó¥¹¥«ー¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤«¤éÃ»ÊÔ¾®Àâ¤òÈ¯É½¤·»Ï¤á¡¢2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÍ¥¤ì¤¿SF¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¾®Àâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Þ¤Î¾ïÏ¢¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥åー¥´ー¾Þ¤ä¥Í¥Ó¥å¥é¾Þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦£Ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢Ä¹ÊÔ¡Ø¿·¤·¤¤»þÂå¤Ø¤Î²Î¡Ù¡ÊÂ¼»³ÈþÀãÌõ¡¿ÃÝ½ñË¼Ê¸¸Ë¡¢2021¡Ë¤äÃ»ÊÔ½¸¡Ø¤¤¤º¤ì¤¹¤Ù¤Æ¤Ï³¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ù¡Ê»ÔÅÄÀôÌõ¡¿ÃÝ½ñË¼Ê¸¸Ë¡¢2022¡Ë¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¤¤¤º¤ì¤¹¤Ù¤Æ¤Ï³¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ù¤Ï¡¢ÁáÀî½ñË¼¤Î¡Ø£Ó£Æ¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Î2022Ç¯¥Ù¥¹¥ÈSF¥é¥ó¥¥ó¥°³¤³°ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¡Ê¾®ÌîÅÄÏÂ»ÒÌõ¡¿ÁáÀî½ñË¼¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤À¡£´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºî²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸½Âå¤ò±Ç¤¹¡È¤Ï¤¶¤Þ¡É¤ÎÊª¸ì¤¿¤Á
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¹¥«ー¤Î¿·´©¡Ø¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ù¤ÏÃø¼Ô¤ÎÂè2Ã»ÊÔ½¸¤À¡£¼ýÏ¿ºî12ÊÔ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢SF¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥Û¥éー¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¸½Âå¤«¡¢»ê¶áÌ¤Íè¤¬Ãæ¿´¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê»ö·ï¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ìËë¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥àー¥É¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹ÊÔ¡Ø¿·¤·¤¤»þÂå¤Ø¤Î²Î¡Ù¤ÎÏ©Àþ¤¬¤µ¤é¤ËÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢°ìºîÌÜ¡ÖÆó¤Ä¤Î¿¿¼Â¤È°ì¤Ä¤Î±³¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¥Þー¥³¤È¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¸òÎ®¤ò»ý¤Á¡¢¸ÉÆÈ¤Î¤¦¤Á¤ËÆÍÁ³»à¤·¤¿¥Þー¥³¤Î·»¥Ç¥Ëー¤Î¼«Âð¤ÎÀ°Íý¤ÈÀ¶ÁÝ¤ò¼êÅÁ¤¦¡£²È¤Ï´á¶ñ¤äCD¤ä»¨»ï¤¬Î¯¤á¤³¤Þ¤ì¤¿¥´¥ß²°Éß¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬Êü±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ü¥Ö¡¦¥·¥çー¡Ù¤À¡£»×¤¤»×¤¤¤ËÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ü¥Ö¤¬°ìÊýÅª¤ËÌ¯¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ë¥·¥çー¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Æ¤¿¤Á¤ÏÂ÷»ù½êÂå¤ï¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ëー¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎºîÉÊ¡Ö¤ï¤ì¤é¤Î´ú¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¡×¤ÎÉñÂæ¤Î¹ñ¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤ò¡Ò¹ñ´ú¡Ó¤È¤·¤ÆÀÖÇòÀÄ¤Î¿§¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¹â½ê¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤À¡£±Ø¤ä°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¡Ò¹ñ´ú¡Ó·ÇÍÈ¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤òÎ®¤¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÂÎÀ©²¼¤Ç¡¢¸ì¤ê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ò¹ñ´ú¡Ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤ÎÅöÆü½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤º¤ìµÜÄîËâ½Ñ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¾¯Ç¯¡×¤Ï¶÷ÏÃ¤á¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎºÍÇ½¤äÀ¼Á¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ÏµÜÄîËâ½Ñ»Õ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÝÀ¯¤ò½õ¤±¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·Â³¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤À¡£¤À¤¬Ëâ½Ñ»Õ¤Ï¡¢ËâË¡¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»ý¤Ä¤â¤Î¤ò·Á¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¼¡¡¹¤È¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶²ÉÝ¡¢²»³Ú¤Ø¤Î°¦
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä±¿Ì¿¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤¬¤¯¤ê¤«¤¨¤·ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÙ¶È¤·¤Æ¤ë¡×¤Ç¤ÏÇúÃÆ»ö·ï¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹¤äÁë¸ý¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¡£Ìë´Ö¤Î³°½Ð¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¡£·à¾ì¤ä¿Þ½ñ´Û¤Þ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ï¤¿¤À¼«ÂðÂÔµ¡¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£»þµë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬À¸³è¤Ëº¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï´íµ¡¤Ë¾è¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤ë¼«Í³¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÌ¤Íè¤â¤Î¡Ö¥±¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥·ー¥º¥ó¥º¤«¤é¤ÎÃ¦Áö¡×¤Ç¤Ï¡¢80Âå¤ÎÏ·½÷¥¾¥é¤¬¹âÎð¼Ô¸þ¤±µï½»¶è¤«¤é¤ÎÃ¦Áö¤ò´ë¤Æ¤ë¡£±¿±ÄÁÈ¿¥¤Ï²ÈÂ²¤äËÜ¿Í¤ÎÂà±¡¤Î´õË¾¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¡¢µ¬ÈÏ¤Ë±è¤Ã¤¿·ò¹¯¤Ç°ÂÁ´¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤»¤ë¤Î¤ß¡£¿Í´Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¸º¤é¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï£Á£É¤ä·×Â¬¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ò´ð½à¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö»³¡¹¤¬Èà¤Î´§¡×¤Ç¤Ï°ÛÀ¤³¦¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÛÀ±¤ÎÇÀ²È¤¬¹ÄÄë¤ÎÌ¿Îá¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é3ºî¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬ÍÞ°µ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·è°Õ¤òÊú¤¯¡£µ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢µ¾À·¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ°°Õ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥±¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥·ー¥º¥ó¥º¤«¤é¤ÎÃ¦Áö¡×¤Î¥¾¥é¤ÏÅÔ»Ô·×²è¤ÎÍ¼±¼Ô¤È¤·¤Æµï½»¶è¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¦¤À¡£ËÜ½ñ¤Î¼ýÏ¿ºî¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2020Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÂè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂÎ¸³¤òÍÜÊ¬¤ËÃø¼Ô¤¬°é¤Æ¤¿°Å¤¤ÁÛÁü¤¬µÍ¤á¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÓ¿§¤¬°Û¤Ê¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¤è¤¯¡¢Áû²»¤ÎÂþÃæ¤Ë²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æó¡»À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤¿·úÊª¤¬¤³¤Þ¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤À¡£»ä¤ò¤Õ¤¯¤à¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Ï²¿¤¬»ö¼Â¤Ç²¿¤¬µõ¹½¤«¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ÏËÜÍè¡¢°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤´é¤Ö¤ì¤¬½¸¤¤¡¢Ç®¶¸¤ÎÌë¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤Î¤À¡£±ýÇ¯¤Î²»³Ú²È¤ä·Ý½Ñ²È¡¢·úÃÛÊª¤Ø¤Î·É°Õ¤È°¦¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥ªー¥¯¤Î¿´Â¡½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡×¡£±Ñ¹ñ¤ÎÌ±ÍØ¡Ö¥ªー¥¯¤Î¿´Â¡½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤¬ÏÀµÄ¤¹¤ëÂÎºÛ¤òÌÏ¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÍÍ¤Ê²Î»ì¤È¤½¤Î²ò¼á¡¢µ¯¸»¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂ¼¤äÅÁÀâ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌ±ÍØ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¼ºí©¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëYoutubeÆ°²è¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¹Í»¡¤¹¤ëÆæ²ò¤µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥Ã¥Æー¥¸¤ò»×¤ï¤»¤ë·Á¼°¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ä°¦¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ãø¼Ô¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Î¥Í¥Ó¥å¥é¾Þ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êーÉôÌç¡¢2022Ç¯¤Î¥æー¥¸¥¤¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ーÃ»ÊÔ¾Þ¡¢2022Ç¯¤Î¥Ò¥åー¥´ー¾Þ¤ª¤è¤Ó¥íー¥«¥¹¾Þ¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êーÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£²áµî¤Ë¤ÏÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¤ÎÊ¸·Ý»ï¡Ø»æµû¤Î¼êÄ¡¡Ù2022Ç¯12·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Î¸¶Âê¤ÏLost Places¡Ê¼º¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë¡£Ë®Âê¡Ø¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÏÃ¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦´Ñ¤È¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤ò³ÆÏÃ¤ÇÃ°Ç°¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿Ãø¼Ô¤Ø¤Î»¿¼¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸=¶¶ËÜµ±¹¬¡Ë