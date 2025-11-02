

東洲斎写楽筆「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木と中村万世の腰元若草」（画像：国立文化財機構所蔵品統合検索システム）

【写楽の描いた役者絵】役者のリアルな表情にフォーカスをあてながら、それをデフォルメ。役者が持つ個性をしっかりとらえて、迫力溢れる作品で観る者の度肝を抜いた。

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第45回は、蔦重が見出した謎の絵師「写楽」について解説する。

蔦重が逆境で咲かせた花は「美人絵」だけではなかった

「逆境で咲く花は、すべての花の中でもっとも珍しくて美しい」

ディズニー創業者のウォルト・ディズニーが残した言葉だ。

「絶対に失敗する」と評論家から酷評されながらも、1955年7月17日にオープンしたディズニーランドは初日から大混乱だったらしい。予想をはるかに上回る人数が詰めかける中、アトラクションの故障が相次ぎ、炎天下にもかかわらず飲食物はすぐに品切れに。午後にはさらに気温が上がり、舗装したてのアスファルトが溶け出し、ハイヒールが突き刺さって脱げたゲストもいたという。

散々なスタートとなったが、そこからウォルトは完璧な「夢と魔法の国」を作り上げるため、すさまじいほどのこだわりを追求。絶大な人気を誇るテーマパークへと生まれ変わらせている。冒頭の言葉通りに、逆境から大輪の花を咲かせたといえよう。

蔦重もまたピンチを飛躍につなげている。

幕府から「身上半減」の処罰が下されて、財産を半分にされても、意気消沈することなく、美人絵で活路を見出す。従来のような全身図ではなく、上半身をアップにする「美人大首絵」を喜多川歌麿に描かせて、大ヒットとなった。

『婦人相學十躰』や『婦女人相十品』、そして『当時三美人』と、逆境の中で見事に美しい花を咲かせた（前回記事「重い財産刑で絶体絶命も新ジャンル開拓 大河｢べらぼう｣蔦重にもあてはまる名経営者に共通する｢逆境力｣とは」参照）。



喜多川歌麿筆「婦人相學十躰・面白キ相」（画像：国立文化財機構所蔵品統合検索システム）

だが、蔦重が逆境の中で咲かせた花はそれだけではない。のちに伝説として語り継がれる、浮世絵師「写楽」を見出して、役者絵においても革命を起こしたのである。

リアルな表情を描いた役者の大首絵で話題となる

寛政3（1791）年の春に「身上半減」の処罰を受けた蔦重は、その年のうちに歌麿による錦絵シリーズ『婦人相學十躰』を刊行。寛政5（1793）年にかけて、数多くの「美人大首絵」を世に送り出し、美人画で一大ムーブメントを起こした。すると、今度は寛政6（1794）年に「役者絵」に打って出る。

この頃、「役者絵」は決して人気があるジャンルではなかった。ただでさえ、「天明の飢饉」でみなの生活が苦しいときに、老中首座・松平定信による「寛政の改革」が追い打ちをかけた。風紀の取り締まりと奢侈（贅沢）の禁止という目的のもと、歌舞伎役者や興行に対してもたびたび規制が行われることとなる。

伝統ある江戸の三座（中村座・市村座・森田座）が経営難に陥る中で、蔦重は歌舞伎界を盛り上げるべく一肌脱いだ。寛政6（1794）年5月に興行中の夏の芝居に合わせて、28枚もの役者の大首絵を一気にリリース。それも一目見たら忘れられないインパクトで、芝居客たちの心をわしづかみにした。

これまでの役者絵は歌舞伎役者を美形のスターとして描いてきたが、蔦重プロデュースのものは、役者のリアルな表情にフォーカスをあてながら、それをデフォルメ。役者が持つ個性をしっかりとらえて、迫力溢れる作品で観る者の度肝を抜いた。

最も有名な作品が『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』で、一度は目にしたことがあるだろう。



東洲斎写楽筆「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」（画像：国立文化財機構所蔵品統合検索システム）

眉を吊り上げて、口を真一文字に結ぶ表情が、否が応でも脳裏に焼きつく。懐から両手を前に出しながら、顎をぐっと前に出すことで、バランスにも優れた作品となっている。

気になる作者の名は「東洲斎写楽（とうしゅうさい・しゃらく）」。謎の多い人物で、正体については諸説ある。

正体不明の「写楽」が10カ月で引退の謎

写楽についてまず不思議なのが、あまりに突然現れたということ。新人とは思えない筆致から、実は有名絵師の仮の姿だったのではないか、とも言われている。その正体について、喜多川歌麿、葛飾北斎、司馬江漢、山東京伝、十返舎一九……など、名のある絵師は「写楽なのでは？」と疑われることとなった。

ほかにも、歌舞伎役者としては無名だった中村此蔵が描かれていることから「中村此蔵が写楽だった」とする説や、ほかの版元からの出版がない不自然さから蔦重自身が「写楽」だとする説まで唱えられている。

もっとも有力なのが「斎藤十郎兵衛」説だ。斎藤月岑の『増補浮世絵類考』では「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」とあるように、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛こそが写楽の正体だ……というのが、信憑性の高い説とされている。

いきなり現れた写楽は、寛政7（1795）年1月に12点の作品を刊行したのを最後に、忽然とその姿を消している。活動期間にしてわずか10カ月で、約140点の作品を残した写楽。その正体が斎藤十郎兵衛だとしても、これだけの話題を振りまきながら、いきなり絵師を廃業した理由は謎のままである。

当時の写楽について、大田南畝は『浮世絵類考』で次のように書いている。

「これまた歌舞伎役者の似顔をうつせしが、あまりに真を画かんとて、あらぬさまにかきなせしかば、長く世に行われず、一両年にして止む」

歌舞伎役者の似顔絵を描いていたが、役者の実像をリアルに描こうとするあまりに、不都合な様を描いたために、長くは活躍できず、1、2年でやめてしまった――。

その斬新さがゆえに意外と早くに飽きられてしまったのだろうか。もしくは、歌舞伎界から反発が上がったのかもしれない。いずれにしても、蔦重ならば、その状況さえも逆手にとって、写楽にさらなる挑戦をさせそうなだけに不可解である。

写楽の登場が蔦重と歌麿の関係性を変えた？

ちなみに、写楽が登場する頃に、歌麿は蔦重と距離を置くようになった。蔦重のもとであれだけ美人絵を盛んに描いていたのに、他の版元からの依頼を精力的にこなすようになる。

蔦重が写楽に入れ込んだために歌麿が離れたのか、それとも、歌麿が離れたので蔦重は写楽を見出したのか……。

NHK大河ドラマ「べらぼう」は最終回まであと数回となったが、写楽はまだ登場していない（2025年10月28日現在）。その正体とともに、歌麿と蔦重の関係性の変化にどう影響を及ぼしたのかも、注目されている。

