街でもオフィスでも使える万能デザイン！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
ニューバランスのオーソドックスなランニングスタイルで提案するLIFESTYLEモデル「373」に新色が登場。スエード/メッシュのコンビネーションアッパーに定番カラーを明るいカラーと合わせて提案する。
スエードとメッシュのアッパーが快適さと通気性を両立し、デイリーに使える一足となっている。
軽量設計のソールが長時間の歩行もサポートし、通勤や街歩きにも最適な履き心地を提供する。
シンプルな定番カラーにさりげない明るさをプラスし、コーディネートを選ばず活躍する。
プロネーションニュートラルに対応し、カジュアルからスポーティーまで幅広いスタイルに合う。
