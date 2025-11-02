¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢½ªÈ×ÎôÀª¤«¤é¥Þ¥ó¥·ー¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡Ö1ÅÀº¹¡×¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤âÂÇÀÊ¡Ä¡ÄµÕÅ¾À¤³¦°ì¤Ê¤ë¤«
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ººÇÂè7Àï¡¢½ªÈ×ÎôÀª¤Çµ®½Å¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè7Àï
¥É¥¸¥ãー¥¹2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·ー¤Ï¡¢Áê¼ê4ÈÖ¼ê¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ùー¥¸Åê¼ê¤Î3µåÌÜ´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢³ÑÅÙ34ÅÙ¡¢Â®ÅÙ102.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164.4¥¥í¡Ë¤Ç¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ëÅ¨ÃÏ±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÈôµ÷Î¥373¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó113.7¥áー¥È¥ë¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¾¡3ÇÔ¤Ç¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè7Àï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¾¡¤Æ¤ÐµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ð¡¢32Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤ë¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬3－4¤Ç¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ8²óÉ½¤¬½ªÎ»¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¡£µ¯»à²óÀ¸¤Î°ìÂÇ¤ÇºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤«¡£