桃月なしこが、10月30日発売の「PARADE」の表紙に登場。アザーカット6枚が公開された。

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。

また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演。さらに、宣伝大使も務める現在放送中のTVアニメ『不器用な先輩。』で、ゲスト声優・秋月ナシコ役として出演することが決定している。

桃月なしこ コメント

◆今回はどのような撮影でしたか？

PARADEさんの撮影は、普段の雑誌とは少し違って、おしゃれな雰囲気の衣装や構図が多かったです。

スカーフを頭に巻いたり、少しファッション寄りの撮影だったかもしれません。

ちなみに、今回撮影で使われているヘッドホンは私物なんです！

たまたま現場に入るときに私が使っていたもので、「それいいね！」という話になって、急遽撮影で使うことになりました（笑）。

◆ポケモンや麻雀、ちいかわグッズ集めなど、趣味も多いと伺いましたが、“これ、ちょっと極めすぎてるかも”と思うこだわりはありますか？

本当に最近は趣味が多くて、「時間もお金も足りない！」って感じなんです（笑）。

その中でも極めすぎてるかもと思うのは、ポケモンGOですね。

先日、プレイヤーレベル50を目指して期間内にさまざまなタスクをクリアする必要があったのですが、そのために赤坂から新宿経由で池袋まで歩いたんです。何時間かかったことやら…（笑）。

でも結果的にレベル50になれたので良かったです！

また、私はポケモンGOの図鑑埋めにハマっていて、いつか全ての図鑑をコンプリートしたいと思っています。

色違いポケモンを積極的に探したり、キラ交換を友達に協力してもらいながら少しずつ埋めている最中です。

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんの応援のおかげで、こうして初めて表紙を飾ることができました。

これからもさまざまな雑誌の表紙を飾っていきたいですし、それ以外の分野でも幅広く活躍していけるよう頑張ります！

引き続き応援してもらえたらうれしいです。

撮影／神藤剛

スタイリスト／野田陽子（ミタケイショウ）

ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

