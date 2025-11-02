贅沢感すごぉぉお！！【セブン-イレブン】断面が食欲そそる♡「新作スイーツ」

ふらっと立ち寄れるコンビニは本格スイーツが手軽に買える、まさに至福スポット。続々と登場する新作の中から、今回は【セブン-イレブン】のスイーツをピックアップしてご紹介します。一見シンプルながらも美しい断面に、きっと心奪われるはず！

もちもちとろ～りとした食感を楽しめそう「さつまいもこ」

独特のもちもちとした食感が魅力の“もこ”シリーズから、秋定番の「さつまいもこ」が発売。鮮やかな紫色の生地と黄色のクリームで、ビジュアルもさつまいも感満載です。気になる味わいについては「甘い焼き芋をクリームにしたような」と@hifumi4さんが紹介しています。

オレンジのラインが可愛い「パンプキンもこ」

続いての“もこ”は「もうこれは飲めますね」と@hifumi4さんがコメントする「パンプキンもこ」。黒色の生地の中には、かぼちゃペーストを使用したクリームがたっぷり！ デコレーションのオレンジのチョコは食感のアクセントとしていい仕事をしていそうです。

カフェタイムをおしゃれに演出「渋皮栗のベイクドマロンサンド」

「渋皮栗のベイクドマロンサンド」は、ダックワーズ生地で2種類のマロンクリームを挟み、アーモンド風味のケーキ生地を重ねた一品です。贅沢感たっぷりで自分へのご褒美にぴったり！ ちょっとした差し入れにもおすすめです。

和洋のいいとこどり！「あんクイニ―」

「食感・味共にとても美味しい」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんが絶賛するのは「あんクイニー」。あずき餡がバターたっぷりのデニッシュ生地で包まれています。片面はキャラメリゼされているので食感も楽しめそうです。

気になるスイーツはあった？ 早期終了の可能性もあるので、気になったら【セブン-イレブン】に駆け込んで！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N