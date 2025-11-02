¼íÌî±Ñ¹§¡¢¾×·â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤¬49ËüÄ¶¤¤¤¤¤Í¡Ö¥¨¥¤¥³¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹w¡×¡Ö²¾Áõ¤ÎÊÊ¤§¤§¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬10·î31Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¤¤¤¤¤Í¤ä¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×·â¥³¥¹¥×¥ì
¡¡¼íÌî¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¼íÌî¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÈ±¤Î¥¦¥¤¥Ã¥°¤òÈï¤ê¡¢´é¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ËÀ®¤êÀÚ¤ë¼íÌî¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥³¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹w¡×¡Ö²¾Áõ¤ÎÊÊ¤§¤§¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿www¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£11·î2Æü¸áÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç49Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼íÌî±Ñ¹§¡Ê¤«¤Î¤¨¤¤¤³¤¦¡Ë
1982Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2003Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹È±¤ËÁ´¿ÈÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¶»¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Ð¥é¤òÁÞ¤·¤¿¥Û¥¹¥ÈÉ÷¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¶µ´±¤ä¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÅ¹¼ç¤Ê¤É¤Ë¤Õ¤ó¤·¤Æ¡Ö·¯¡¢²¾ÌÈ¡£ËÍ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¡Ö²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¥é¡¼¥á¥ó¡¡¤Ä¤±ÌÍ¡¡ËÍ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¡È¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¡É¤ò¼¹Ù¹¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¥Í¥¿¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¶áÇ¯¤ÏYouTube¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷kano9x¡Ë
