“平成の歌姫”が印象激変！ 活動休止＆結婚へて現在36歳「エモい」「鬼かわいいよ」
歌手の西野カナが1日までにインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“平成の歌姫”、黒髪が新鮮 カジュアルな装いで笑顔で手ハート
西野が「デジカメ買ったんや〜 最近はプリプロしたり、クリスマスライブの準備したりしてるよ」と投稿したのは多数のオフショット。複数公開されている写真には、マイクの前でカメラを見つめ手ハートポーズをする様子や、デニムジャケットとバケットハットを身に付けてカフェで休憩する姿などが収められている。また投稿の中で西野は「寒くなってきたから、秋冬の服着られるのが嬉しい 今日はハロウィンやけどみんなパーティとかしてる？」とファンに呼びかけている。
彼女のオフショットに、ファンからは「デジカメカナやんエモい」「鬼かわいいよ 今日も世界一大好き」「可愛いカナやん見れて幸せ〜」などの声が集まっている。
■西野カナ（にしの かな）
1989年3月18日生まれ、三重県出身。2008年、シングル『I』でメジャーデビュー以降『君に会いたくなるから』、『トリセツ』、『Best Friend』、『Darling』などのヒット曲を送り出してきた。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に元マネジャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表した。2024年6月に活動再開を発表すると、7月に『EYES ON YOU』を、9月にはEP「Love Again」をリリースした。
引用：「西野カナ」インスタグラム（@kananishino_official）
【写真】“平成の歌姫”、黒髪が新鮮 カジュアルな装いで笑顔で手ハート
西野が「デジカメ買ったんや〜 最近はプリプロしたり、クリスマスライブの準備したりしてるよ」と投稿したのは多数のオフショット。複数公開されている写真には、マイクの前でカメラを見つめ手ハートポーズをする様子や、デニムジャケットとバケットハットを身に付けてカフェで休憩する姿などが収められている。また投稿の中で西野は「寒くなってきたから、秋冬の服着られるのが嬉しい 今日はハロウィンやけどみんなパーティとかしてる？」とファンに呼びかけている。
■西野カナ（にしの かな）
1989年3月18日生まれ、三重県出身。2008年、シングル『I』でメジャーデビュー以降『君に会いたくなるから』、『トリセツ』、『Best Friend』、『Darling』などのヒット曲を送り出してきた。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に元マネジャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表した。2024年6月に活動再開を発表すると、7月に『EYES ON YOU』を、9月にはEP「Love Again」をリリースした。
引用：「西野カナ」インスタグラム（@kananishino_official）