◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第２日 ▽敗者復活１回戦 立命大６―１大産大（２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

１４日開幕の明治神宮大会第２代表を懸けた敗者復活１回戦で、立命大の遠藤翔海（かける、４年）＝京都共栄学園＝があと２人で完全試合を逃した。９回１死で大産大の代打・三枝優大（４年）＝大阪＝に左翼線二塁打を浴びた。なおも１死三塁で二ゴロの間に失点し、無安打無得点も完封もならなかった。「（パーフェクトは）分かっていたので、さすがにショックだった」と苦笑い。それでも、「３連戦になるので、投手を休ませてあげたかった」と、完投勝ちに胸を張った。

今秋の関西学生リーグでは、６登板で４勝、防御率１・１１をマーク。チームを１２季ぶりの優勝に導き、最優秀投手に輝いた。

立命大は初回、岩間倫太朗左翼手（３年）＝立命館宇治＝の左前適時打と角井翔一朗一塁手（４年）＝智弁和歌山＝の右前適時打で２点を先制。６回に敵失で１点を加えた。８回は星野大和右翼手（３年）＝立命館宇治＝の左犠飛と敵失で３点を追加した。