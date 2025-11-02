hitomiデビュー30周年オンラインライブ開催へ 持田香織＆伴都美子による歌詞“リライト”曲も披露
CDデビュー30周年を迎えたhitomiが、11月3日（1103＝ヒトミの日）に、自身初となる無料オンラインライブ『hitomi 30th Anniversary Online Live / Re:CONNECT』を開催する。
このライブでは、アーティストとして同時代を歩んできた持田香織（Every Little Thing）と伴都美子（Do As Infinity）が、hitomiの代表曲「体温」と「there is...」の歌詞をリライトし、新たな形で初披露される。企画は、hitomi本人のオファーにより実現。持田による「体温」には「蹲（うずくまる）」、伴による「there is...」には「LOVE」といった言葉が取り入れられており、それぞれの世界観がどのように広がるのか、注目が集まっている。
ライブ本編は6人編成バンドによる事前収録の模様を配信。hitomi本人もチャットに参加し、視聴者とのリアルタイムな交流を予定している。配信は午後8時より、avexの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
また、hitomiのYouTubeチャンネルでは、過去のミュージックビデオがすべてフル尺で公開中。各サブスクリプションサービスでは、セットリストを再現したプレイリストも展開されており、13曲目となる最後の楽曲は現在も非公開のままとなっている。何の曲が演奏されるのか楽しみだ。
