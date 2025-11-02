バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督（39）が自身のSNSを更新し、ドイツ1部リーグのドレスナーSCにレンタル移籍している秋本美空との2ショット写真を掲載した。

トルコ出身のアクバシュ監督はSNSに日本語で『成長』の一言を添え、秋本のドイツでの活躍に満足気な表情を見せている。さらに今後はイタリアに行く予定もあるという。イタリアのセリエAには女子日本代表のキャプテン石川真佑（25、ノヴァーラ）やセッターの関菜々巳（26、ブスト・アルシーツィオ）が所属している。

女子日本代表初の外国人監督として今年、就任したアクバシュ監督。就任、最初のネーションズリーグ、世界バレーで表彰台にはあと一歩及ばなかったが、4位に導く好成績をあげている。

■フェルハト・アクバシュ

1986年4月15日生まれ、39歳。

★代表監督

女子トルコ代表チーム（2014〜16年）

2015年 ヨーロッパ競技大会 優勝

女子クロアチア代表チーム（2022~23年

2022年 VNLチャレンジカップ 優勝

★女子日本代表コーチ（2017〜18年）

2017年 アジア選手権 優勝

2018年 世界選手権 6位