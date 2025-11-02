2人乗り電動キックボードが親子に衝突…娘守った母親は“重傷”　運転していたのは女子中学生　韓国・仁川

韓国・仁川（インチョン）で10月、歩道を歩いていた母娘が、電動キックボードと衝突する事故がカメラにとらえられた。

母親は娘をかばおうとして身を挺し衝突。

運転していたのは中学生2人で、現場は一時騒然となった。

2人乗りの電動キックボードが親子と衝突

韓国・仁川で10月18日に撮影されたのは、突然、家族に襲いかかった悲劇の瞬間だった。

この日、休日でにぎわう歩道を、母親が幼い娘の手を握りながら歩いていた。

その時、前方から2人乗りの電動キックボードが現れる。

母親は娘を守ろうと身を挺して立ちはだかったが、衝突してしまった。

現場にいた撮影者は、「悲鳴が聞こえて出てみたら、女性が倒れていました」と語り、事故の衝撃を振り返った。

近くにいた父親がすぐに駆け寄ったが、2人は倒れたまま起き上がることができない様子だった。

免許なしの中学生が危険運転

1人乗りの電動キックボードに乗っていたのは、女子中学生2人だった。

現地メディアによると、この事故で母親が頭などに重傷を負い、病院に搬送されたが、娘にけがはなかったという。

警察は防犯カメラ映像などをもとに、事故の原因をくわしく調べている。

（「イット！」 10月28日放送より）