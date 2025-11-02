NiziU¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¤¬¼ó°Ì¡ªº£ÃíÌÜ¤Î²Î»ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·¤é½éÅÐ¾ì
²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢10·î30ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢NiziU¤Î¡Ö¢¦Emotion¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£2025Ç¯11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¤À¡£Ë¤«¤Ê¸¹³Ú´ï¤ÎÀûÎ§¤¬¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎø¤Î¡È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Êßê¤á¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿Îø¤ÎºîÀï¤ÇÊÒÁÛ¤¤¤ÎÁê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡È²Ä°¦¤¤¡É¤¬ËþºÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤À¡£¶ÌÃÖ¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Àã¤Ç¤¢¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç°é¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°é¤Æ¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¡ÖMy Answer¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Å·³¤Í´´õ¼ç±é¤ÎÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤À¡£ºî»ì¤òÄ¹²°À²»Ò(Vo.)¡¢ºî¶Ê¤ò·ê¸«¿¿¸ã(Ba.)¤¬Ã´Åö¡£ÍýÁÛ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤È¡¢¸å²ù¤ò»Ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤ò¡ÈÅú¤¨¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ÎÀ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä°¤¯¤Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·¤Î¡Ö¥Ï¥¨µÇ°Æü¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼«¿È½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ªÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï²ÀÍõÆ²¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¹Ã«Àî¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¥Ï¥¨¤Î²Î¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦À¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡ª¤´µ¡·ù¤Ê±©²»¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤Î¡ÖºùÉ÷¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙOP¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£¶äº²¡õ¶äÈ¬ÀèÀ¸¤é¤·¤¤Í·¤ÓÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¤È¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤¬¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯10·î30ÆüÉÕ¡¢²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡¢¦Emotion¡¿NiziU2°Ì¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó3°Ì¡¡THE REVO¡¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£4°Ì¡¡My Answer¡¿ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ5°Ì¡¡¥Ï¥¨µÇ°Æü¡¿Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·6°Ì¡¡ÎÙ¤Ç¡¿¥Þ¥ë¥·¥£7°Ì¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó.¡¿eill8°Ì¡¡MAGIC¡¿Ado9°Ì¡¡ºùÉ÷¡¿¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë10°Ì¡¡Å·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
