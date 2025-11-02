先輩犬がオヤツを大事に取っておいたら、先に食べ終わった後輩犬が横取りしにきて…？オヤツを巡る喧嘩の一部始終が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で45万4000回再生を突破。まさかの結末に「可哀想だけど可愛い」「笑っちゃいました」といった声が寄せられています。

先輩犬VS後輩犬のオヤツを巡る喧嘩

Instagramアカウント「yomogi5.5」に投稿されたのは、チワワの「よもぎ」君と「しょうぶ」君にオヤツをあげた時の出来事です。

先に食べ終わった後輩犬・しょうぶ君は、オヤツを大事に取っておいている先輩犬・よもぎ君の前へ。2匹はオヤツを挟んでしばし見つめ合っていたかと思うと、しょうぶ君がオヤツを横取りしようとお手々を伸ばし、喧嘩が始まってしまったそう。

しょうぶ君が自分の方にオヤツを引き寄せると、お手々を伸ばして取り返そうとするよもぎ君。するとしょうぶ君はじーっと睨んで、「絶対返さないぞ」と圧をかけてきたとか。

まさかの横取りした側が逆ギレ！？

最初は静かにオヤツの取り合いをしていた2匹。ところが突然、しょうぶ君が「ガウガウッ」と唸り声を上げながら、よもぎ君に噛みつこうとしたとか！まさかオヤツを横取りした側が、逆ギレするとは…。

よもぎ君は驚いて避けた後で、「なんでそっちが怒るの！？」とお目目をまん丸にして固まってしまったそう。そしてよもぎ君が固まっている間も、しょうぶ君は吠えたり唸ったりしながら睨みつけて、「オヤツを寄こせ」と主張し続けていたとか。

理不尽にキレまくるしょうぶ君と、やり返さずに困惑するばかりのよもぎ君。2匹の性格の違いが出ている光景が面白くて、思わず笑ってしまいます。

先輩犬の負けで喧嘩終了…

最終的によもぎ君が「もう僕の負けでいいよ」と大人の態度でオヤツを譲って、2匹の喧嘩は終了。しょうぶ君はオヤツをベッドに持って行き、満足そうに食べ始めたとか。

一方、よもぎ君はしょんぼりと眉を下げ、「取られちゃった…」と悲哀に満ちた表情で飼い主さんを見つめてきたそう。その切なくも愛くるしい姿を見たら、そのまま放っておくことなどできません。飼い主さんはオヤツを譲った優しさを褒めた後で、新しいオヤツをあげたそうですよ。

この投稿には「どっちも可愛すぎ」「やりとりが4コマ漫画みてるようで面白すぎｗ」「よもぎくん、本当に優しくて良い子」「最後のお顔に吹き出しちゃいました」といったコメントが寄せられています。

よもぎ君＆しょうぶ君の可愛い姿や愉快なやり取りをもっと見たい方は、Instagramアカウント「yomogi5.5」をチェックしてくださいね。

