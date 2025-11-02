お外が苦手なわんこの感動的なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万回再生を突破し、「涙が出る…」「本当に運命的な出会い」「笑顔になれてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『53850円の売れ残った犬』を飼った結果→驚きの展開】

53850円の売れ残った犬

Instagramアカウント「chimaki.cafe」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬の『ちまき』ちゃんのエピソードです。ちまきちゃんは、ペットショップで購入したチワワの女の子。とっても可愛いわんこでしたが、生後6ヶ月を越してもなかなか家族が決まらなかったといいます。

そんなちまきちゃんは、最終的に53850円という破格に。すっかり体も大きくなってしまいましたが、縁あって投稿主さんが家にお迎えすることになりました。こうして、投稿主さんとちまきちゃんの2人暮らしが始まったのです。

なぜか外を歩けない…

ちまきちゃんを迎えると、想定外の事実が判明しました。ちまきちゃんは、なぜかお外が苦手でお散歩を極端に嫌がったのです。「犬はみんなお散歩好き」と思っていた投稿主さんにとって、これは予期せぬ事態でした。

お散歩の時間帯を変えてみたり、コースを変えてみたり…。ちまきちゃんがお散歩に慣れるよう、さまざまな工夫をしたという投稿主さん。しかしちまきちゃんがお外に慣れることはなく、家にいるときが一番幸せそうな顔をしていたそうです。

無理に外に出さない方がいいのかも…。そんな風に思ったこともあったといいますが、あるとき犬の散歩をしていた近所の人が声をかけてくれたといいます。

驚きの展開に感動！！

近所の人と一緒にお散歩に行くようになり、ちまきちゃんは徐々に変化を見せました。友達犬の影響からか、お外を楽しめるようになったのです。その頃、ちまきちゃんは生後11か月。家に迎えてから4ヶ月を越したころに、やっとお散歩が出来るようになったのです。

そんなちまきちゃん、今では外に出て色んな人に可愛がってもらえるのが大好きになったのだとか。友達犬がいないと歩みを止めてしまうこともあるものの、家の中だけで過ごすよりずっと充実した生活を送れているといいます。

ちまきちゃんがのびのびと暮らせるようになったのは、投稿主さんのサポート、そして友達犬たちのおかげですね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「愛情を注いだ結果ですね」「あなたに選ばれる運命だったんだね」「これから素敵な時間を過ごしてください」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「chimaki.cafe」には、ちまきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：instagramアカウント「chimaki.cafe」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。